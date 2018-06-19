Лежащий в онкоцентре Кобзон послал тремя словами
Накануне, 18 июня, стало известно о том, что Иосиф Кобзон попал в больницу. Любимец миллионов приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи решили, что народному артисту лучше остаться в госпитале и пройти обследование. По некоторой информации, певец находится в известном онкоцентре.
Любопытствующие репортеры буквально атаковали Иосифа Кобзона, чтобы узнать о том, как он себя чувствует. Легендарный исполнитель на все вопросы ответил коротко и емко. "Звоните в офис, пожалуйста", – цитируют народного артиста РИА Новости.
Официальный представитель Иосифа Кобзона оказался куда разговорчивее. "У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы", – приводит слова пресс-секретаря артиста Пятый канал.
А вот супруга певца Нинель, которой позвонили журналисты, отказалась сообщать подробности. "Хорошо, нормально здоровье", – сказала жена Кобзона. На уточняющий вопрос, находится певец в больнице или дома, она не стала отвечать. "Считаю это бестактным. Все по плану, все в порядке", – бросила супруга артиста.
Узнав о госпитализации Иосифа Кобзона, поклонники принялись выражать свои переживания в Сети. Попутно они желают прославленному исполнителю здоровья и долголетия.
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