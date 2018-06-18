Народ молится о попавшем в больницу Кобзоне

Россияне взволнованы сообщениями в СМИ о госпитализации певца Иосифа Кобзона. Почитатели творчества мэтра желают ему скорейшего выздоровления в соцсетях.

Сегодня, 18 июня, стало известно о том, что народный артист попал в больницу. Любимец миллионов сам приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи приняли решение, что Кобзону лучше остаться в госпитале и пройти обследование.

Как только информация об этом просочилась в прессу, поклонники артиста проявили удивительное единодушие. Они принялись выражать свои переживания в Сети, попутно желая Кобзону здоровья и долголетия. "Скорейшего выздоровления Легенде,Великому певцу!✊ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сергиев Посад молится за Вас. Спаси Вас , Господи", "Здоровья вам крепкого Иосиф Давыдович! Еще не вечер.....", "Иосиф Давыдович! Желаем Вам здоровья, ждем Ваших концертов, без Вас – никак", "Человек-легенда! Здоровья!!! ", – писали взволнованные фанаты в комментариях к новостным публикациям.

Сам певец никогда не терял силы духа и на здоровье не жаловался, хотя в начале этого года у артиста нашли серьезное нарушение сердечного ритма. Также до этого, певец рассказывал в интервью, что врачи поставили ему страшный диагноз – рак предстательной железы. Иосиф Давыдович стойко перенес несколько сеансов химиотерапии, однако гастрольную деятельность Кобзону пришлось прекратить, сообщает "СтарХит".

Отметим, по сообщениям сайта "Комсомольская правда" еще пару дней назад мэтр был бодр и чувствовал себя на все сто. Кобзон появлялся в эфире одноименной радиостанции и совсем не производил впечатление тяжелобольного. Народный артист обсуждал с ведущими горькую весть о смерти Станислава Говорухина и делился своими планами на ближайшее будущее.