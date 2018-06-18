Состояние Иосифа Кобзона ухудшилось

Иосиф Кобзон попал в больницу. Легендарный артист пожаловался на ухудшение самочувствия.

Как компетентно сообщает Telegram-канал 112, Иосиф Кобзон обратился в столичную клинику с жалобами на ухудшение самочувствия. Примечательно, что мэтр отечественной сцены сделал это самостоятельно. Врачи среагировали немедленно, предложив остаться на обследование. Сообщается, что легендарный артист занял палату в хирургии, на 18-м этаже. Позднее певец подтвердил, что проходит лечение в онкоцентре, но отметил, что чувствует себя хорошо, передает РЕН ТВ.

Отметим, что в последнее время многочисленные поклонники всерьез обеспокоены состоянием здоровья Иосифа Кобзона. Дело в том, что недавно легендарного исполнителя не в лучшем виде заснял на видео один из сотрудников СМИ. После этого поклонники мэтра накинулись на представителей средств массовой информации. "Как глупо выставлять такое о таких людях! Пусть это будет на вашей совести. Этим можно погубить человека, ведь он не в том возрасте, чтобы спокойно к этому отнестись…" – написал один них.

Впрочем, официальный представитель певца считает, что поводов для беспокойства нет. "У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы", – цитирует его Пятый канал.

После этого репортеры связались с самим Кобзоном, чтобы выяснить, как он себя чувствует. "У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", – сообщил в недавнем интервью он. Отметим, что патриарху российской сцены 81-й год. Впрочем, голос у Иосифа Кобзона все такой же сильный и звучный. Да и концерты он дает многочасовые.

Отметим, что Кобзон на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием. "Мне удалили мочевой пузырь, – рассказывал артист в интервью. – Оставалось две недели жизни. В Москве собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. Только хирург Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу. После этого еще раз выезжал за границу на лечение – в Италию. Высокотехнологичная процедура называется "кибернож" – это удаление опухоли, метастазов неоперабельным путем. Особый летающий аппарат точечным попаданием в опухоль разрушает ее, и она выходит естественным путем".