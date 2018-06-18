Жена жестко высказалась о состоянии Кобзона

Певец Иосиф Кобзон обратился в медицинское учреждение. О состоянии здоровья мэтра высказалась его супруга Нинель. Женщина была достаточно резка с репортерами.



Журналисты связались с женой легендарного исполнителя с просьбой прокомментировать сообщения в СМИ о госпитализации Кобзона. С прессой супруга мэтра разговаривала неохотно.



"Хорошо, нормально здоровье", – подчеркнула Нинель. На уточняющий вопрос, находится ли певец в больнице или дома, она не стала отвечать. "Считаю это бестактным (…) Все по плану, все в порядке", – жестко сказала она корреспонденту телеканала "360".

Отметим, что о состоянии прославленного исполнителя высказалась его помощница в Госдуме Варвара Виноградова. По словам ассистента, сейчас "нет оснований беспокоиться за жизнь Иосифа Давыдовича". Другой подручный артиста отметил в разговоре с РБК, что Кобзон – на запланированном обследовании.

Добавим, что о госпитализации Иосифа Кобзона стало известно сегодня, 18 июня. Telegram-канал 112 сообщил, что знаменитый певец обратился в столичную клинику с жалобами на ухудшение самочувствия. Примечательно, что мэтр отечественной сцены сделал это самостоятельно. Врачи среагировали немедленно, предложив остаться на обследование. Сообщается, что легендарный артист занял палату в хирургии, на 18-м этаже. Позднее он подтвердил, что проходит лечение в онкоцентре, но отметил, что чувствует себя хорошо, передает РЕН ТВ.

Напомним, что в недавнем интервью артист рассказал прессе о замечательном самочувствии. "У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", – бодрым голосом успокоил Кобзон любопытных репортеров.