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Шоу-бизнес

"Все оставил сожителю": на Яковлева из "Иванушек" перед смертью навели гей-порчу

Олег Яковлев. Фото: Пресс-служба
Такого поворота никто не ожидал: наследство покойного Олега Яковлева досталось не его гражданской жене Александре Куцевол, а сожителю Роману Радову! Мужчин связывала особая дружба.
прочитано 8531 раз

Шикарная квартира на Дербеневской набережной Москвы согласно воле Олега Яковлева досталась актеру Роману Радову. С ним певец когда-то учился в ГИТИСе, в мастерской Людмилы Касаткиной. "Когда по ТВ показали парня, которому Яковлев завещал квартиру, я сразу вспомнил: он постоянно гулял у нас с собачкой во дворе, – уверяет один из соседей артиста. – Парень тогда жил с Яковлевым. Что их связывало – неизвестно, свечку никто не держал". Сосед отметил, что сам Яковлев любил приложиться к рюмке: "Бывало, он даже молодых ребят со двора к себе зазывал, чтобы с ними выпить". 

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Согласно адресно-телефонной базе Москвы Яковлев и Радов действительно были прописаны в одной квартире. И это наводит на определенного рода подозрения. Ведь астролог Виктор Богданов сразу после смерти артиста намекнул на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. 

"По гороскопу Олега видно, что более 15 лет назад на него, выражаясь мистическим языком, была наведена нетрадиционная порча, связанная с отношениями мужчины и мужчины. Такое впечатление, что во время работы в "Иванушках" у Яковлева был какой-то роман, который энергетически его сильно держал. И это повлияло на дальнейший ход его жизни. Из-за этого ему и из группы пришлось уйти", – сказал Богданов.

"Все эти годы он страдал тяжелейшим заболеванием – СПИДом. В конечном итоге он и убил Олега. Возникло какое-то воспаление, и ослабленный иммунитет с ним не справился", – цитирует астролога "Экспресс-газета".

Напомним, экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года. Точная причина смерти до сих пор не названа. По разным данным, артист, который несколько дней находился в реанимации, умер от остановки сердца, отека легких на фоне цирроза печени, двусторонней пневмонии.

Автор: Иван Губкин18 июня 2018, 20:03
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Последняя фотосессия Олега Яковлева

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