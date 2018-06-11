Оборотистую Цымбалюк-Романовскую откупили от тюрьмы
Народ негодует: почему за более чем полгода тяжбы между Арменом Джигарханяном и его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской дело не сдвинулось с мертвой точки? Почему дальше разговоров в пользу бедных оно не зашло? Почему молчат Генпрокуратура, Следственный комитет, Департамент культуры и другие компетентные органы? Зато оборотистая киевская пианистка не скупится на слова – в программе "Пусть говорят" на Первом канале она появилась около 30 раз! И это не считая других эфиров.
Ларчик просто открывался. У киевской пианистки, как говорят, есть влиятельный решальщик, которые, выражаясь на блатном жаргоне, ее "крышует". "Недавно мы выяснили, что у ее команды, действительно, есть некий покровитель, – сообщил близкий к Армену Джигарханяну источник. – Он, очевидно, предлагает деньги сотрудникам следственных органов, чтобы ее дела не доводили до суда. И, судя по тому, как долго длятся расследования, что-то у него получается". Имя "благодетеля" Виталины публично не называется, но, как говорят, это один из богатейших людей страны, у которого во всей это мутной истории есть свой корыстный интерес.
Напомним, что Армен Джигарханян публично назвал бывшую жену "воровкой" и требовал ее посадить. Но та в свое время все столь грамотно провернула, что повод для уголовного преследования найти до сих пор не получилось. Поэтому Виталина, чувствуя свою безнаказанность, ходит по эфира и театральным премьерам. Многие люди там, что особенно странно, целуют ей руки, берут автографы и желают удачи в борьбе.
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