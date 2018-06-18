"Вышла победителем": участница "Дома-2" о жестоком избиении
Екатерина призналась, что накинулась на соперницу первая. "В этом себя не оправдываю. Лично меня она не трогала", – сказала она.
Скютте убеждена, что на подобный поступок ее подтолкнула переполняющая ненависть. По ее словам, Друзьяк начала конфликтовать с Сережей-трактористом, "поливать его семью и ребенка грязью". После этого Дарья якобы переключилась на маму Андрея Денисова.
"Ей пытались закрыть рот, но она очень тупая", – откровенно высказалась Скютте. Девушка также вспомнила, что помешало ей продемонстрировать физическое превосходство. "Я на нее набросилась, но кружка в ее руках в скором времени оказалась у меня во лбу", – продолжила звезда реалити-шоу.
Девушка довольна тем, что отделалась одним шрамом, ведь все могло закончиться весьма плачевно. "По-моему, я выглядела достойно! Да, подрались! Да, получила! Но проигравшей себя назвать не могу", – уверена Скютте.
Стоит отметить, что зачинщица драки отчасти признала свою неправоту. "Это было не совсем правильно – кидаться, но там была долгая предыстория, и тот момент был пиком. Не оправдываю себя, но и не жалею", – заявила девушка.
Так или иначе, Скютте в возникшем конфликте видит себя исключительно победителем. "Драка была, по крайней мере, не мерзкая. Ведущие здесь ни при чем. Я налетела и я получила. Ушла не из-за Даши. Шрам будет, но травма не смертельная. Бог отвел. Дальше судите сами, я не лезу", – резюмировала звезда телепроекта "Дом-2".
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