Невеста участника "Дома-2" довела будущую свекровь до комы

Эксклюзив Интервью Пухлая Долина отказалась от диет Выходка бессовестной Волочковой довела до тошноты Дом-2

Выбор читателей

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Бузова без трусов довела до тошноты
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
партнеры
Пятница 15 июня
Лента новостей
23:15
Сборная Португалии сыграла вничью с испанцами
23:12
Роналду с "утиными" губами упустил победу в самом важном матче
21:43
Организаторы ЧМ-2018 удивились отсутствию зрителей на трибунах
21:02
Первый автогол на ЧМ-2018 нокаутировал сборную Марокко
20:48
Иран неожиданно обыграл Марокко на ЧМ-2018
20:33
Украина нашла способ сорвать ЧМ-2018
19:35
Раскрыта причина бегства Головина от мракобесия на "Пусть говорят"
19:03
Совет на выходные
18:33
В Уфе загорелся дом
18:03
Захарова оскандалилась из-за нелепого казуса
17:54
Володин обозначил цели пенсионной реформы
17:49
В Хабаровском крае бешеные лисы атаковали людей
17:43
Из казанского торгового центра эвакуировали людей
17:38
Первый канал объяснил необычное видео к ЧМ-2018
17:30
Молочная ферма сгорела в Омской области
17:24
Татьяне Ахмедовой не удалось разыграть религиозную карту
17:10
Египет пропустил Россию на первое место в ЧМ-2018
16:56
России предсказали катастрофу из-за пенсионеров
16:55
Уругвай сделал подарок сборной России
16:31
Мосгоризбирком создал рабочую группу по организации "дачных" участков для голосования
16:31
Избирательный штаб Собянина приступил к работе
16:18
Врачи поставили неутешительный диагноз Дзагоеву
16:16
Выла и вопила: дочь Визбора избили за уклонение от супружеского долга
16:14
"Приглашаем в Крым": Поклонская поставила Трампу жесткий ультиматум
16:05
Суровая Елизавета II наводит ужас на простолюдинку Маркл
15:35
Жуткая трагедия в Новокузнецке потрясла Россию
15:14
Муж-бесстыдник Наташи Королевой ошеломил народ своими "орешками"
15:10
Друг шокировал страшными подробностями тяжелой болезни Говорухина
15:05
Огромная акула устроила переполох на пляже (видео)
14:52
Москва и Сеул укрепят межпарламентское сотрудничество
14:52
Первый канал застыдили за ляп на ЧМ-2018
14:46
Сбежавший к любовнице участник "Дома-2" мечтает о смерти жены во время родов
14:39
Как знаменитости отреагировали на повышение пенсионного возраста
14:27
Известная певица беспомощно ловила грудь на красной дорожке
14:12
Житель Подмосковья упал в подвал и умер
14:03
Как Москва победила автомобильные пробки
13:45
Бизнесмен отобрал у юной эскортницы миллион из-за плохого секса
13:40
Ведущая Андреева оголилась в студии
13:26
Главные события Москвы
13:20
Помолодела и похудела: роскошную Пугачеву приняли за подростка
13:19
Столичные метростроевцы идут на рекорд
13:16
Соперники России готовят драку на чемпионате мира
12:44
Сам от себя в шоке: тайный ухажер выдал данные о романе с Фриске
12:39
Москва готова обеспечить заявленный темп реновации
12:31
Ростовского врача лишили работы за смерть новорожденного
12:28
Раздетый мужчина вогнал Тимошенко в краску
12:24
"Отработала ртом": выходка бессовестной Волочковой довела до тошноты
12:14
В центре Москвы нашли клад
11:56
Застрявший в любовнице муж попался с поличным
11:50
"Это очень мерзко": молодой жене Этуша ответили на ее жестокость
11:47
Знаменитый российский ученый умер в возрасте 100 лет
11:40
Красотка-архитектор бросила Брэда Питта ради миллиардера
11:25
Обнаружено неожиданное средство от рака
11:10
"Дайте водки": Шнуров об уходе на пенсию
11:03
Расплывшаяся Долина отказалась от диет
10:58
Запад в экстазе от старта ЧМ-2018
10:54
Новые тренды на рынке недвижимости
10:29
Известный музыкант умер после продолжительной болезни
10:26
Неожиданная причина развода Джоли с мужем-актером
10:20
В Уфе на стоматолога упали футбольные ворота
10:09
Как заработать на финансовом рынке
10:01
Опубликованы кадры с места захвата заложников в Новокузнецке
09:53
Дана Борисова рассказала о провале из-за Игоря Крутого
09:48
"Это все Бузова": в Сети раскрыли секрет успеха сборной России
09:46
Фура смяла три легковушки под Нижним Новгородом
09:38
Два екатеринбуржца наворовали мобильных телефонов на 1,5 миллиона
09:22
Звезды яростно болели за сборную России
09:08
Украина бьется в истерике из-за отдавшего Крым России Трампа
09:02
ЦБ отозвал лицензию у крупного российского банка
08:50
Россиянин бурно радовался голу сборной на ЧМ и попал в реанимацию
08:27
Режиссер объяснил скандал с Робби Уильямсом на открытии ЧМ-2018
08:23
Разъяренная Пугачева – Малахову: Тварь, сволочь, подонок!
08:18
Футболист Головин сбежал от срамоты в "Пусть говорят"
22:05
Вышедшая из тени Шурыгина стала жертвой нападения
22:03
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
22:01
Найдены плюсы повышения пенсионного возраста
21:45
Названа главная задача сборной России на матче с саудитами
21:39
В Сеть слили интимные фото известной певицы
21:33
Семенович обдурила всех своей грудью
21:25
Пугачеву и Галкина охватило массовое безумие
21:23
Найдена неожиданная польза веры в Бога
21:01
Квартиры и дачи: Говорухин оставил многомиллионное наследство
20:40
На северо-западе Москвы загорелось кафе
20:36
Евросоюз подготовил санкции против США
20:33
Россиян перепугали резким повышением цен на продукты
20:09
Как Россия громила саудитов на чемпионате мира
19:55
Какая боль: Россия унизила саудитов в первом матче ЧМ-2018
19:52
Запад устроил грязную провокацию в день открытия ЧМ-2018
19:50
Напавший на полицейского пьяный дебошир отделался штрафом
19:46
Лорак погрязла в миллионных долгах
19:39
Дзюба забил третий гол в ворота сборной Саудовской Аравии
19:32
В Башкирии умер игравший с газовым баллончиком школьник
19:14
Трагедия Алана Дзагоева на ЧМ-2018
19:11
Трамп внезапно признал Крым российским
19:03
Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов запустили сайт "За Собянина"
19:02
Показавшему средний палец Уильямсу заплатили как Пугачевой
18:49
Денис Черышев увеличил отрыв сборной России от команды Саудовской Аравии
18:40
Что думают в "Единой России" о пенсионной реформе
18:17
Первый гол ЧМ-2018 забил россиянин Юрий Газинский
18:09
Максакова с болью вспомнила о Говорухине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова о покойном Говорухине: Он очень изменился
"Отработала ртом": выходка бессовестной Волочковой довела до тошноты
Как будет повышаться пенсионный возраст в России
Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера
Муж-бесстыдник Наташи Королевой ошеломил народ своими "орешками"
Разъяренная Пугачева – Малахову: Тварь, сволочь, подонок!
Шоу-бизнес

Невеста участника "Дома-2" довела будущую свекровь до комы

Иосиф Оганесян. Фото: instagram.com/_iosif91
Близкие участника "Дома-2" Иосифа Оганесяна бьют тревогу – мужчина довел свою мать Рипсиме Оганесовну до больничной койки. Женщина увидела по телевизору, то, как сын строит отношения со своей девушкой Сашей Черно и ей стало плохо.
прочитано 1504 раза

Рипсиме Оганесовна уже высказывалась по поводу пассии наследника. Она несколько раз заявляла, что Черно злобная хабалка со скверным характером. Женщина очень переживает за Иосифа, поэтому постоянно просит его оставить Сашу и найти себе уравновешенную и интеллигентную невесту.

ПО ТЕМЕ

Гобозов из "Дома-2" объяснил бегство от жены с ребенком

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Отметим, что родительницу Оганесяна можно понять, ведь взаимоотношения этой колоритной парочки нельзя назвать идеальными – скандалы, которые устраивает пышнотелая зазноба Иосифа шокируют даже многое повидавших редакторов телестройки. Вот и Рипсиме Оганесовна не выдержала. По словам соседей после очередного просмотра шоу родительница, которая, судя по всему, страдает сахарным диабетом, впала гипогликемическую кому.

"Иосиф с моей станицы Кущевская, я их семью очень хорошо знаю и общаюсь, мы живем через дом. Что происходит дома – вы даже представить себе не можете! После очередных плевков и избиений сына у Рипсиме был инсулиновый криз, а добил факт избиения девочки, где сын тоже принял участие в содружестве с дикобразом. Родители просто обессилели, а забрать его не могут. В семью она [Саша] попадет только через смерть родителей!" – написал неравнодушный зритель "Дома-2" в соцсетях.

Добавим, что известие об обострении заболевания у родительницы не помешало Оганесяну осуществить задуманное. Парень решился сделать предложение возлюбленной прямо на съемочной площадке. "Я тебя очень люблю и не вижу своей жизни без тебя. Хочу, чтобы ты это знала", – сказал Иосиф. После чего он молча встал на одно колено перед Черно и достал помолвочное кольцо. Спустя время после шока девушка, конечно же, сказала да, сообщает Dom2Life.ru

Автор: Руслана Алексеева15 июня 2018, 21:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"

567

комментарии

Политика

Захарова оскандалилась из-за нелепого казуса
"Приглашаем в Крым": Поклонская поставила Трампу жесткий ультиматум
ЧМ-2018: гвоздь в крышку гроба "Большой семерки"
Оголодавшая Савченко молит Путина о пощаде

Шоу-бизнес

Кузьмин назвал причину развода с молодой женой
Невеста участника "Дома-2" довела будущую свекровь до комы
16-летние мальчики расплакались после связи с Цискаридзе
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду

Проишествия

Бизнесмен отобрал у юной эскортницы миллион из-за плохого секса
Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Разъяренная Пугачева – Малахову: Тварь, сволочь, подонок!

Примадонна напустилась на телеведущего
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о провале из-за Игоря Крутого

Телеведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Ведущая Андреева оголилась в студии

Лицо Первого канала появилось перед камерами в необычном виде
Шоу-бизнес

Муж-бесстыдник Наташи Королевой ошеломил народ своими "орешками"

Сергей Глушко продемонстрировал накачанное тело

Гороскоп

Совет на выходные
Семенович обдурила всех своей грудью
Беглец Ургант присматривается к Америке после поездки в Израиль
Исход чемпионата мира по футболу предрешен

Фоторепортажи

Первый автогол на ЧМ-2018 нокаутировал сборную Марокко
Египет пропустил Россию на первое место в ЧМ-2018
Звезды яростно болели за сборную России
Красавица Аида Гарифуллина затмила Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

Спорт

Организаторы ЧМ-2018 удивились отсутствию зрителей на трибунах
Украина нашла способ сорвать ЧМ-2018
Раскрыта причина бегства Головина от мракобесия на "Пусть говорят"
Уругвай сделал подарок сборной России

Регионы

Жуткая трагедия в Новокузнецке потрясла Россию
Сирота из зависти зверски убил одноклассницу
Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута
На Крымском мосту произошла трагедия
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru