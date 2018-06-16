Звезда "Дома-2" показала последствия жуткой операции

Ирина Агибалова вынуждена была обратиться к хирургу из-за гормонального сбоя. Ноги начали отекать, а жир никуда не уходил, что бы она ни делала.



Бывшая участница "Дом-2" Ирина Агибалова после своего преображения двухлетней давности, когда ей удалось хорошо похудеть, снова испытывает проблемы с лишним весом. По данным издания, женщине так и не удалось избавиться от жира на ногах даже с помощью диеты и постоянных тренировок.



В итоге, по ее словам, звезда пошла на крайние меры, чтобы избавиться от жутких отеков. Она обратилась к хирургу, который, осмотрев отекшие конечности, сделал вывод, что липосакция уже необходима, чтобы ноги были здоровыми и красивыми.

"Проблемы с ногами у меня давно. А в последнее время ситуация стала критической: жир давил на сосуды, лимфа плохо работала. В результате возникали жуткие отеки", – рассказала "StarHit" бывшая участница проекта. Она добавила, что проблемы появились из-за гормонального сбоя.

В настоящее время Агибалова находится в клинике, где восстанавливается после операции. Теперь телезвезде необходимо носить компрессионные колготки, чтобы мышцы лучше сокращались.

Напомним, что Ирина одна из самых возрастных участниц за всю историю телепроекта "Дом-2". Ей 53 года. Она пришла на шоу, чтобы помочь своей дочери воспитывать новорожденного малыша. В итоге женщина полюбилась зрителям и стала полноправным участником проект.