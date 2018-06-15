Звезду "Холостяка" засняли во время интимной встречи с братом Тимати

Финалистку шоу "Холостяк" Викторию Короткову застукали в объятиях брата репера Тимати Артема Юнусова. Молодые люди даже не пытались скрываться от посторонних глаз.

Виктория Короткова была очень близка к победе в состязании за сердце певца Егора Крида, однако артист предпочел ей Дарью Клюкину. Оставшись не у дел, красавица брюнетка не растерялась и соблазнила младшего брата Тимати.

Милующихся молодых людей засняли во время интимной беседы на смартфон посетители летнего московского кафе. Парочка сидела на открытой веранде и не стесняясь нежничала, сообщает Telegram-канал Super.

О романе Артема и Вики шепчутся уже давно. Их несколько раз замечали вместе, однако до этого момента сфотографировать молодых людей не удавалось. На фанатской страничке Крида и Коротковой в соцсетях недавно даже появилось сообщение от очевидцев: "Вчера Виктория Короткова ждала у Кофемании машину, из нее вышел @killahslim (Артем Юнусов. – Прим.ред.) они поцеловались (не как друзья явно) и уехали вместе.

Публикация от SUPER (@super.ru) 15 Июн 2018 в 9:32 PDT

Отметим, что ранее в том же паблике сообщалось, что Кулюкину, еще во время участия в проекте "Холостяк", видели вне съемочной площадки в обществе Егора Крида, что категорически запрещено правилами шоу. Поговаривают, что Егор положил глаз на Викторию Короткову и пытался за ней ухаживать, так сказать, вне сценария. Однако продюсеры телепроекта решили, что победительницей должна стать Дарья Клюкина, так как та якобы более популярна у аудитории. Это косвенно подтверждает тот факт, что сразу после завершения реалити Крид заявил, что не будет продолжать общение с Клюкиной. "Даша очень хорошая и добрая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели", – заявил Егор журналистам.