Причина смерти Станислава Говорухина

Журналисты узнали причину смерти Станислава Говорухина. По некоторым данным, прославленный режиссер умер от острой сердечной недостаточности.

Станислав Говорухин умер в результате острой сердечной недостаточности, передает Telegram-канал Mash. Решается вопрос о месте захоронения прославленного режиссера. Скорее всего, это будет Новодевичье кладбище.

Напомним, 14 июня на 83-м году ушел из жизни режиссер и председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался Станислав Сергеевич Говорухин", – заявил он.

Накануне, 13 июня, российские СМИ взорвались сообщением о смерти Говорухина. Однако информация была оперативно опровергнута его пресс-секретарем Марией Шоппо. "Это слухи. У меня просто не хватает зла, если честно!" – сказала она.

Прокомментировала известие и супруга режиссера Галина: "Мне жалко просто друзей, близких и родственников. Его сестре 86 лет. Она чуть не сошла с ума в Казани!" Другой родственник, проживающий в Германии, даже взял билет в Москву. Галина была обескуражена поведением СМИ. "Все с ума посходили! Меня убили просто..." – заявила она.