Обабившегося Киркорова унизили за сходство с Пугачевой

Певца Филиппа Киркорова уличили в попытке копировать Аллу Пугачеву. Артиста попросили быть более мужественным.

В своем Instagram Киркоров опубликовал видеозапись, на которой запечатлена встреча жителей Ижевска с делегацией от Первого канала во главе с Филлипом Бедросовичем. В объектив видеокамеры попали спускающиеся вместе с певцом по трапу самолета телеведущие Юлия Барановская и Арина Шарапова, а также режиссер Борис Грачевский. Гостей встречают очень душевно – музыканты, народный хор, цветы и традиционный каравай.

Делегация "Первого", с удовольствием пробует местный хлеб, танцует и хлопает оркестру. Особо отличился Киркоров. Певец размахивал флагом, танцевал с Юлией Борановской, позировал фотографам, в общем, был ярче всех.

Примечательным был и наряд поп-короля. Желтая толстовка с котом, по верх которой была надета розовая кожанка с белым воротником и множеством металлических заклепок, а также синие джинсы с огромными пестрыми цветами.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 1 Июн 2018 в 12:35 PDT

Посмотрев видео, поклонники очень расстроились. Им показалось, что певец заигрался и потерял мужественность, так сказать, обабился. Некоторые упрекнули звезду в том, что он слишком подражает Алле Пугачевой.

"Филя ты классный но стилиста надо менять👖👘👕👟👞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как петух яркий. Джинсы короткие , в цветочек.... слов нет– одни эмоции", "Ох и джинсы👍👍👍 умереть, не встать😂😂😂", "Измените стиль в одежде.немножко на матрешку похожи.красивый мужчина,талантливый певец,но эти цветочки на брюках,стразы и много разных цветовых сочетаний,портят образ", "Где же стилисты?????Вы ,что от Филиппа отказались????", "что маячок уже не работает , на сцене говоришь тексты Аллы , манерничаешь как старая ******, жесты как у Аллы , походка женская",- возмущались поклонники.