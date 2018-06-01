После мата Стриженовой Шукшина сделала важный шаг

Мария Шукшина наняла адвоката для сына Макара и хочет провести ДНК-тест. Женщина планирует выяснить, действительно ли 19-летняя Фрейя родила от него сына.

На днях в эфир вышел новый выпуск передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", посвященный семье Марии Шукшиной. В студии появилась жительница Барнаула, 19-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына артистки, и теперь намерена подать на алименты.

В студии многие поддержали девушку, но нашлись и оппоненты. Больше и громче всех (даже матом) кричала Александра Стриженова, внучка прославленного артиста Олега Стриженова. Женщина уверена, что Фрейе нужны лишь деньги и слава, а не отец для двухмесячного Марка.

Интересно, что в передаче отметилась и сама Мария Шукшина. В телефонном разговоре по громкой связи она упрекнула Фрейю в показушности и работе на камеру. Тем не менее стороны сумели договориться о проведении ДНК-теста.

А сейчас Шукшина пошла еще дальше. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса обратилась к девушке с призывом отвечать на звонки и сообщения.

"Фрейя, если Вы действительно хотите решить для себя волнующий Вас вопрос, пожалуйста, не игнорируйте звонки адвоката, представляющего интересы моего сына Макара", – попросила Мария. Она отметила, что неделю представитель семьи пытается связаться с Фреей и ее юристом, но безрезультатно.

"Это наводит на мысль, что не так уж и сильно Вы хотите проведения этой генетической экспертизы, о которой Вы и Ваш адвокат так горячо рассказываете, так активно настаиваете с экрана телевизора. Адвокат Макара предложил Вам на выбор пять как государственных, федеральных, так и коммерческих, медицинских лицензированных организаций, где проводят соответствующие исследования и экспертизы", – отметила Шукшина.

В заключение она попросила: "Очень прошу Вас, не затягивайте искусственно. Всех денег все равно не заработаешь..."