Взбешенная Шукшина ответила на лживые обвинения
Молодая мама снова стала главной героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Вместе с редакторами передачи ей удалось дозвониться до знаменитой актрисы.
Разговор получился непростым. Мария упрекнула Фрейю в излишней показушности и работе на камеру. Шукшину явно раздражает эта ситуация, она даже предложила бывшей возлюбленной своего сына общаться через адвокатов.
"Фрейя, вы опять в записи? Да? Вы опять на съемках, так сказать, да, звоните? Записывается все, да?" – зазвучал напряженный голос Шукшиной в телефонной трубке Фрейи. Девушка решила не отвечать на этот вопрос и перешла к главному, а именно к просьбе встретиться тет-а-тет и поговорить. Артистка, в свою очередь, отметила, что повидаться им нужно было уже давно.
"Я понимаю, за это деньги платят вам", – продолжила с нотками нотации Мария. "Я все понимаю прекрасно. Жить надо на что-то. Но зачем же устраивать это шоу? Есть какие-то принципиальные вещи, тут даже, понимаете… Это ваш вопрос, это дело чести и совести… Наш адвокат встретится, позвонит вам и встретится с вами. С вашим адвокатом или с вами", – сказала Шукшина.
Актриса добавила, что не согласна с обвинениями в том, что она скрывается и не выходит на связь. В завершение беседы Шукшина пообещала Фрейе в течение недели организовать экспертизу ДНК. После взволнованные женщины сухо попрощались.
Фрейя не верит своему счастью: теперь она сможет призвать отца своего ребенка к ответственности и получать алименты в размере 15 тысяч рублей в месяц. Не поверили своему счастью и поклонники режиссера Василия Макаровича Шукшина, которые в студии "Прямого эфира" наблюдали за общением Марии и Фрейи. Почитатели надеются, что вскоре эта ситуация разрешится и на федеральном канале перестанут марать фамилию легендарного человека.
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