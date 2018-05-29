Взбешенная Шукшина ответила на лживые обвинения

Жительница Барнаула 19-летняя Фрейя Зильбер пытается добиться алиментов от сына актрисы Марии Шукшиной Макара. Несостоявшаяся невестка настроена очень решительно.

Молодая мама снова стала главной героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Вместе с редакторами передачи ей удалось дозвониться до знаменитой актрисы.

Разговор получился непростым. Мария упрекнула Фрейю в излишней показушности и работе на камеру. Шукшину явно раздражает эта ситуация, она даже предложила бывшей возлюбленной своего сына общаться через адвокатов.

"Фрейя, вы опять в записи? Да? Вы опять на съемках, так сказать, да, звоните? Записывается все, да?" – зазвучал напряженный голос Шукшиной в телефонной трубке Фрейи. Девушка решила не отвечать на этот вопрос и перешла к главному, а именно к просьбе встретиться тет-а-тет и поговорить. Артистка, в свою очередь, отметила, что повидаться им нужно было уже давно.

"Я понимаю, за это деньги платят вам", – продолжила с нотками нотации Мария. "Я все понимаю прекрасно. Жить надо на что-то. Но зачем же устраивать это шоу? Есть какие-то принципиальные вещи, тут даже, понимаете… Это ваш вопрос, это дело чести и совести… Наш адвокат встретится, позвонит вам и встретится с вами. С вашим адвокатом или с вами", – сказала Шукшина.

Актриса добавила, что не согласна с обвинениями в том, что она скрывается и не выходит на связь. В завершение беседы Шукшина пообещала Фрейе в течение недели организовать экспертизу ДНК. После взволнованные женщины сухо попрощались.

Фрейя не верит своему счастью: теперь она сможет призвать отца своего ребенка к ответственности и получать алименты в размере 15 тысяч рублей в месяц. Не поверили своему счастью и поклонники режиссера Василия Макаровича Шукшина, которые в студии "Прямого эфира" наблюдали за общением Марии и Фрейи. Почитатели надеются, что вскоре эта ситуация разрешится и на федеральном канале перестанут марать фамилию легендарного человека.