Звезда "Дома-2" назвала жену Дмитрия Тарасова проворной стервой

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова прошлась по супруге футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. По мнению экс-участницы реалити-шоу модель сознательно увела спортсмена из семьи.

В своем видеоблоге Лисова отметила, что Костенко умелый манипулятор и лгунья, поэтому поначалу модель произвела на нее хорошее впечатление. Однако со временем мнение звезды "Дома-2" изменилось.

По словам экс-участницы телешоу, девушки познакомились во время совместной фотосессии. Модель показалась Лисовой приятной, милой, безобидной и "просто ангелочком". Будущая жена футболиста без конца прибеднялась и жаловалась на неприятности в личной жизни.

"Она рассказывала о расставании с парнем, о том, как он жестоко к ней относится и какая она бедная. Мы всей командой сочувствовали ей, пытались дать мудрый совет, думая, что она наивная маленькая девочка. А потом случается такой скандал, начинают говорить о том, что Костенко увела мужа…" – вспоминает звезда "Дома-2".

Публикация от Анастасия Лисова (@anastasiyalisova7) 4 Май 2018 в 12:16 PDT

Узнав об отношениях подруги с еще несвободным Дмитрием Тарасовым, Лисова написала ей той сообщение, с просьбой прояснить ситуацию. По словам участницы скандального телепроекта Анастасия все категорически отрицала и даже грозилась подать в суд на журналистов, распускающих слухи.

"Через некоторое время мне звонит знакомый и приглашает на передачу. Предложил заявить, что Костенко – любовница Тарасова. Я отказалась, сказав: "Нет, да никогда в жизни, она такая хорошая девочка". А через некоторое время выясняется, что это правда... В общем, такая милая девочка, которую якобы парень обижает, на самом деле оказалась проворной стервой, которая увела мужа у Оли Бузовой. И сейчас они живут в доме, который они строили вместе с Олей", – отметила Анастасия Лисова.

Звезда "Дома-2" уверена, что Костенко, заранее зная о дружбе Бузовой и Лисовой, придумала правдоподобную легенду с неким фантомным юношей в главной роли и намеренно дурила ей голову. "Нет, ты знаешь, она наврала при встрече, начала выдумывать, когда поняла, что я знакома с Олей Бузовой… А когда мы с ней знакомились, она рассказывала о парне, который даже якобы не приехал к ней в больницу. Понимаешь, выдумала. Я вообще не хотела обсуждать это. Не знаю, зачем сейчас сказала", – поведала Анастасия.

Анастасия добавила, что испытывает неприятные чувства вспоминая эту историю. "Терпеть не могу, когда мне врут. Я хотела ей помочь, у меня были самые добрые намерения. Почувствовала себя полной лохушкой", – рассказала Анастасия.