Участник "Дома-2" публично сношал первую встречную

Партнерша оказалась без трусиков. И это облегчило интимный процесс.

Артем Сорока – один из самых обсуждаемых участников реалити-шоу "Дом-2". Он гордится своей насыщенной и разнообразной сексуальной жизнью. А начал он ее вести еще в 16 лет. Первой партнерше при этом было 22. "Насмотрелся фильмов для взрослых и был уверен, что все пойдет как по маслу, – улыбается Тема. – Но когда дошло до дела, половой орган то падал, то поднимался, руки тряслись. Но девушке понравилось".

С тех пор счет любовниц Сорокин пошел на десятки. "Некоторые девчонки просили, чтобы я стал их первым мужчиной и лишил невинности, – хвастается Тема. – Конечно, приятно выступать в роли такого учителя. Но девственницы часто волнуются, боятся, что им будет больно, не могут даже расслабиться. Не каждая раскрывается с первого раза. Но некоторые через какое-то время раскрепощаются, набираются опыта, и потом секс получается отличный".

Сорока обожает эксперименты. "Как-то отдыхали с друзьями в Крыму, пошли на пляжную вечеринку, и там я познакомился с одной угарной девчонкой. Мы долго танцевали, и между нами пробежала искра. Партнерша оказалась без трусиков, и мы решили заняться сексом прямо там. Друзья нас немного загородили спинами при этом. Самое забавное, что после полового акта мы продолжили танцевать. Потом эта девушка еще два дня с нами тусила, она оказалась очень безбашенной", – рассказал Артем.

Публикация от ARTEM SOROKA дом2 (@artem_soroka) 12 Мар 2018 в 2:36 PDT

Он признается, что перепробовал все. "У меня была очень насыщенная интимная жизнь. Я практиковал БДСМ, было "волшебство" с семью девушками одновременно. Причем это чисто техническая история, не могу сказать, что получаешь много кайфа", – цитирует Сороку журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2"