Джигарханяна убрали по приказу сверху
Как выяснили Dni.Ru, в эфире НТВ тема "Скандальный развод Армена Джигарханяна" больше звучать не будет. Сотрудники телекомпании говорят, что был звонок сверху, и показывают пальцем куда-то за горизонт. Продюсеры специализирующихся на желтых новостях программ вроде "Новых русских сенсаций" и "Ты не поверишь!" отказались от продолжения зело надоевшего сериала.
Это можно считать победой друзей и поклонников Джигарханяна. Они составляли петиции в интернете, обращались к руководителям каналов, в Министерство культуры и прокуратуру. Единственное, о чем просили люди – оставить в покое артиста и прекратить шабаш, который его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская за большие деньги устраивает перед камерами.
Только в студии "Пусть говорят" она утирала слезы, нападала на гостей и рассказывала сказки 26 раз – это же немыслимо! "Не сдержала слез: Виталина увидела Джигарханяна", "Звонок Джигарханяну: Виталине грозит тюрьма?", "Покаяние Виталины", "Последний шанс: Виталина и Джигарханян снова вместе?", "Призрак Виталины в новой жизни Джигарханяна", "Честь семьи Джигарханяна: встреча, которой ищет Виталина" – от тем передач Дмитрия Борисова стынет кровь.
Как писали Dni.Ru, в студии "Пусть говорят", скорее всего, Цымбалюк-Романовская больше не появится. "Руководство канала склоняется к тому, чтобы поберечь актера и завершить тему с его разводом, – отметил редактор. – Запретить что-то извне каналу невозможно. Такие полномочия есть только у прокуратуры, если программа содержит призывы к экстремизму, насилию, демонстрирует порнографию и тому подобное. Убирать или нет из эфира Цымбалюк-Романовскую, зависит от продюсеров шоу".
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