Подкаблучник Питт решился на серьезный шаг с архитектором

В западных СМИ всплыли новые подробности интрижки актера Брэда Питта и профессора архитектуры Массачусетского технологического университета Нэри Оксман. Поговаривают, что отношения звездной парочки набирают обороты.

По словам инсайдера, близкого к актеру, Питт по-настоящему влюблен. Актер восхищен разносторонностью профессора – она не только невероятна умна, но и чертовски сексапильна. Артист якобы хвастается приятелям, что у них с Нэри невероятная сексуальная химия, сообщает таблоид Radaronline.

Также неназванный информатор отметил, что актер под каблуком у профессора архитектуры. "Она носит брюки в их отношениях, и Брэда это устраивает. Ему нравится быть на крючке", – заявил человек из близкого круга звезды.

Также анонимный источник поделился с изданием планами Брэда на ближайшее будущее. Голливудский красавчик уже готов познакомить Нэри с детьми. "Он влюблен в нее и настроен серьезно. Следующий шаг – встреча с отпрысками", – заявил тот же инсайдер. Готова ли Оксман к такому шагу, издание не сообщает.

Публикация от Bradpitfans& (@bradpitfans) 30 Май 2018 в 6:28 PDT

О новой подруге Питта известно немного. Нэри родилась в Израиле и постоянно живет в США. Профессор ведет различные архитектурные проекты, выставки, читает лекции, публикуется в журналах. Несколько лет назад Оксман включили в список 25 самых красивых бостонцев. Красотка была замужем, но отношения не сложились и сейчас она свободна.

Публикация от JetSetter.ua (@jetsetterua) 10 Апр 2018 в 3:10 PDT

Голливудский актер Брэд Питт уже полгода как расстался с супругой Анджелиной Джоли . Встречаться с Нэри Оксман актер начал еще полгода назад, когда его бракоразводный процесс был в самом разгаре.