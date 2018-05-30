Подкаблучник Питт решился на серьезный шаг с архитектором
По словам инсайдера, близкого к актеру, Питт по-настоящему влюблен. Актер восхищен разносторонностью профессора – она не только невероятна умна, но и чертовски сексапильна. Артист якобы хвастается приятелям, что у них с Нэри невероятная сексуальная химия, сообщает таблоид Radaronline.
Также неназванный информатор отметил, что актер под каблуком у профессора архитектуры. "Она носит брюки в их отношениях, и Брэда это устраивает. Ему нравится быть на крючке", – заявил человек из близкого круга звезды.
Также анонимный источник поделился с изданием планами Брэда на ближайшее будущее. Голливудский красавчик уже готов познакомить Нэри с детьми. "Он влюблен в нее и настроен серьезно. Следующий шаг – встреча с отпрысками", – заявил тот же инсайдер. Готова ли Оксман к такому шагу, издание не сообщает.
О новой подруге Питта известно немного. Нэри родилась в Израиле и постоянно живет в США. Профессор ведет различные архитектурные проекты, выставки, читает лекции, публикуется в журналах. Несколько лет назад Оксман включили в список 25 самых красивых бостонцев. Красотка была замужем, но отношения не сложились и сейчас она свободна.
Голливудский актер Брэд Питт уже полгода как расстался с супругой Анджелиной Джоли . Встречаться с Нэри Оксман актер начал еще полгода назад, когда его бракоразводный процесс был в самом разгаре.
Оперная дива отреагировала на замечания фанатов
Артист кочует с места на место
Журналист оформил опеку над воспитанниками детских домов
Супруга попросила продюсера остановиться