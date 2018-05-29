"Я переполнен": Галкин эмоционально обратился к народу

Максим Галкин обратился к публике с неожиданным заявлением. Популярный телеведущий откровенно рассказал о детях с особенностями развития.

Мало кто знает, что юморист, пародист и телеведущий Максим Галкин на протяжении долгого времени занимается благотворительностью. О своих добрых делах шоумен предпочитает не распространяться, справедливо считая, что действия важнее слов. Однако на сей раз артист обратился к публике. Он сделал это на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Хотел бы вам рассказать о нашем "Доброториуме", в котором я являюсь одним из учредителей. Два года назад мы с друзьями открыли в Одинцово арт-центр для особенных детей. В нем занимаются творчеством ребята от 2 до 18 лет, это дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, задержкой психического развития и другими особенностями. Здесь дети лепят, рисуют, развивают речь, играют в музыкальной и театральной студиях. ❗️Все абсолютно бесплатно❗️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Галкин.

Шоумен уточнил, что это стало возможно благодаря "подвижничеству" друзей. Далее артист призвал всех подписчиков и неравнодушных людей заходить на страничку центра и ставить лайки. "Тогда наши особенные дети будут знать, что их слышат, видят и любят", – отметил телеведущий.

В заключение Галкин признался: "Мое обращение спонтанное, эмоциональное, потому что я переполнен теплом от встречи с детьми, чьи способности и душевные силы опережают их физические возможности".

Поклонники отреагировали на пост юмориста. "Вы большой молодец!!", "Спасибо за Вашу доброту!", "Максим, это прекрасное, и доброе дело. Мы здоровые люди должны не забывать, о таких особенных людях. И отдавать тепло, любовь. И тогда наша планета будет добрее, светлее. Вам респект!!!", "Дай Бог Вам душевных сил! Подписаться и поставить лайк – самое малое, что можно сделать для этих ребят. Спасибо, что даете нам такую возможность!" – похвалили артиста пользователи Сети.