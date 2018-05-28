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Киркоров разозлил лицемерием в интимной беседе о геях

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певца Филиппа Киркорова упрекнули в непостоянстве. По словам экспертов, у короля российской эстрады слишком часто слова расходятся с делами.
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Киркоров каждый год появляется на музыкальном состязании "Евровидение", которое давно считается большим европейским гей-парадом, замаскированным под конкурс песни. Также в его нашумевшем клипе на песню "Цвет настроения синий" снялась звезда ЛГБТ-сообщества трансгендер Лейоми Мальдонадо, из чего многие почитатели сделали вывод, что Филипп негласно поддерживает модное нынче движение в защиту прав и свобод лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

И каково же было удивление поклонников, когда в интервью YouTube-шоу GazLive певец, отвечая на щекотливый и интимный вопрос о геях, заявил ведущему Василию Вакуленко, что, конечно, "было бы неправильно осуждать кого-то за те или иные действия, которые человек делает в своих четырех стенах дома", но он категорически против связанной с этой темой "показухи". Поклонники недоумевали ведь, по большому счету, так горячо любимое Киркоровым "Евровидение" – есть ни что иное, как "показуха".

Dni.Ru попросили члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна прокомментировать несостыковку. Может быть почитателям поп-короля лицемерие в его словах только показалось?

"Что-то совсем не сходится. Сначала в клипе Киркорова "Цвет настроения синий" публику транс развлекает, а потом оказывается, по его словам, геи должны все прятаться в четырех стенах и нигде себя не выпячивать. Я вполне согласен, что никакие нам парады с участием "веселых геев" не нужны, да и за "Евровидение" давно уже пора перестать держаться, но где же правда в словах Филиппа Бедросовича? В его творчестве, где все очевидно ближе к "радужным тонам" или в благопристойных словах, которые с ним расходятся? А вообще это очень удобно, можно говорить о благопристойности и о том, что нельзя раздражать людей этими темами и попутно внедрять сценки в стиле "Горбатой горы". Особенно в этом преуспел Сергей Лазарев в клипе "Так красиво". Посмотрим, что нам готовит Филипп Бедросович по этой теме", – заявил Вадим Манукян.

Автор: Руслана Алексеева28 мая 2018, 22:05
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