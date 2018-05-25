Николай Басков рассказал о состоявшейся свадьбе

У певца появились два венца на карете. И он этим заслуженно гордится.

Николай Басков – один из самых завидных женихов страны. Уж сколько красавиц вокруг него вьется, сколько мечтают о нем!.. Но пока певец ходит в холостяках и ведет чужие свадьбы. Как признался "золотой голос", его часто приглашают в качестве тамады даже за пределами России. Ведь лучше, веселее и звонче артиста во всей стране не найти, кажется. Например, он вел свадьбы футболиста Дмитрия Тарасова, телеведущей Леры Кудрявцевой, певицы Жасмин. На всех этих торжествах он понял, что ему просто необходима праздничная, "специальная" песня.

И таким долгожданным хитом стала композиция "Два венца на карете". "Она становилась шлягером всех свадебных мероприятий, где я ее пел, – улыбается артист. – Гости просят ее спеть иногда пять раз подряд и сразу подпевают, будто знают ее уже долгие годы. Что тут еще можно добавить?! Уверен, что скоро песня украсит также и хит-парады наших популярных радиостанций".

Автором песни стал поэт Михаил Гуцериев, роскошный юбилейный вечер которого в Кремле недавно вел Басков. Стоит заметить, что "Два венца на карете" – не первый шлягер, написанный артисту Гуцериевым. Тут вспоминаются "Вишневая любовь", "Любовь – не слова", "Твои глаза маренго", "Я не вернусь в любовь". Все эти композиции стали жемчужинами в репертуаре артиста.

А в конце июня поклонники смогут увидеть видеовоплощение этой свадебной истории, снятой режиссером Сергеем Ткаченко (его команда сняла более 100 клипов для таких артистов, как Анна Семенович, Сергей Зверев, МакSим, Павел Воля, Зара). Там Николай Басков предстанет в образе ни много ни мало сказочного принца.