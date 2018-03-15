Мама Баскова восхитила молодостью и красотой
На снимке Басков с матерью стоят на перроне железнодорожного вокзала в Санкт-Петербурге. "Родители провожают в Воронеж! С любимой и неповторимой мамой", – подписал фотографию "натуральный блондин".
Фанаты пришли в восторг от того, как выглядит женщина. Свое восхищение они выразили в комментариях к посту. "Мама просто фантастически выглядит!", "Прекрасная и красивая женщина!", "Прелесть, как сестра!", "Молодая!", "Мама моложе Коли", – отметили пользователи.
Известно, что Елена Баскова по образованию преподаватель математики. Когда семья жила в Германии, женщина работала диктором на телевидении.
В последнее время о Николае Баскове чаще всего говорят в связи с его личной жизнью. Напомним, у него было несколько громких романов. Первой женой артиста была дочь продюсера Бориса Шпигеля Светлана. Потом Басков встречался с моделью Оксаной Федоровой, танцовщицей Анастасией Волочковой и певицей Софи Кальчевой. Последней его невестой стала Виктория Лопырева: пара планировала свадьбу в 2017 году, но позже выяснилось, что это была лишь пиар-акция.
В этой мыльной опере меняются только исполнительницы женской роли, а сценарий и главное действующее лицо неизменны. К тому же вокруг имени певца ходит много грязных слухов, намеков и подозрений.
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