Мама Баскова восхитила молодостью и красотой

"Золотой голос России" Николай Басков выложил в Instagram фото с мамой Еленой Николаевной. Поклонники певца не поверили, что женщина на снимке старше артиста.

На снимке Басков с матерью стоят на перроне железнодорожного вокзала в Санкт-Петербурге. "Родители провожают в Воронеж! С любимой и неповторимой мамой", – подписал фотографию "натуральный блондин".

Фанаты пришли в восторг от того, как выглядит женщина. Свое восхищение они выразили в комментариях к посту. "Мама просто фантастически выглядит!", "Прекрасная и красивая женщина!", "Прелесть, как сестра!", "Молодая!", "Мама моложе Коли", – отметили пользователи.

Известно, что Елена Баскова по образованию преподаватель математики. Когда семья жила в Германии, женщина работала диктором на телевидении.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Мар 15, 2018 в 5:33 PDT

В последнее время о Николае Баскове чаще всего говорят в связи с его личной жизнью. Напомним, у него было несколько громких романов. Первой женой артиста была дочь продюсера Бориса Шпигеля Светлана. Потом Басков встречался с моделью Оксаной Федоровой, танцовщицей Анастасией Волочковой и певицей Софи Кальчевой. Последней его невестой стала Виктория Лопырева: пара планировала свадьбу в 2017 году, но позже выяснилось, что это была лишь пиар-акция.

В этой мыльной опере меняются только исполнительницы женской роли, а сценарий и главное действующее лицо неизменны. К тому же вокруг имени певца ходит много грязных слухов, намеков и подозрений.