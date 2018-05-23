В семейные дрязги Спартака Мишулина втянули Алексея Петренко

Актер Алексей Петренко решил, что тоже хочет поучаствовать в семейных дрязгах детей народного артиста Спартака Мишулина. Алексей пришел на передачу "Пусть говорят", чтобы сделать сенсационное заявление.

Ведущий шоу Дмитрий Борисов напомнил зрителям, что у Тимура и Карины есть экземпляры театральной постановки, которую когда-то написал Спартак Васильевич. Народный артист готовил произведение к показу и нанял для написания музыки подающего надежды актера и музыканта Алексея Петренко.

Петренко заявил собравшимся в студии, что много лет назад он писал музыку к пьесе Мишулина и знает кому было посвящено это произведение. "Пьеса посвящена Тимуру Еремееву", – ошарашил гостей артист.

Присутствующим потребовалось время чтобы поверить этому громкому заявлению. Эксперты предположили, что произведение, возможно, было адресовано другому внебрачному сыну – Владимиру.

После Алексей заявил, что недавно с ним связывался муж Карины Мишулиной Иван. В телефонном разговоре зять Спартака Васильевича предлагал деньги за предоставление ложной информации. "Алексей, одно то, что вы придете и сообщите, что Спартак Васильевич посвятил песню Карине, а не этому самозванцу, для нас будет великолепно. Ну и, естественно, какой-то гонорар за это полагался", – привел слова Ивана Алексей.





Петренко добавил, что не был в вхож в близкий круг народного артиста, поэтому не знает, как жили в то время Мишулины. Однако, наблюдая за поведением звезды советского кино, он сделал вывод, о том, что в доме Спартака Васильевича было не все гладко.

"Я понимал, что в семье что-то не так. Он очень сильно бодрился и очень сильно скрывал, в общем, состояние, на мой взгляд, было удрученное. Мне кажется, что семья была недовольна тем, что он не до конца использует свой потенциал, чтобы принести побольше денег в дом", – вспомнил Петренко.

Далее речь зашла о совместной фотографии Тимура Еремеева с отцом. Его адвокат заявила, что Карина Мишулина через суд пытается опровергнуть подлинность снимка, на котором 13-летней Тимур положил руку на плечо Спартака Васильевича.

Редакторы "Пусть говорят" пригласили эксперта, для того, чтобы выявить фотошоп на снимке. Специалист не нашла признаков редактирования на изображении. А Тимур Еремеев в подтверждение своей правоты принес негативы, с которых печатались кадры. Мужчина признался, что уже измучен постоянными встречами со сводной сестрой в суде.