Загулявшая Мишулина излила желчь на Первый канал
Мишулина не прекращает обсуждать противостояние с Еремеевым даже в неформальной обстановке. Недавно Карина записала видео о своем конфликте с родственником прямо во время праздничного действа.
"Пока кто-то вчера снимал очередную ложь на федеральном канале про нас, лил грязь и клеветал, мы радуемся жизни на дне рождения у Ириши Аманти! С лучшим в мире адвокатом и лучшим в мире мужем. А они пусть говорят", – подписала Карина опубликованное видео. Подписчики актрисы разделились во мнениях. Многие поддержали Мишулину, но нашлись и те, кто винил ее в пиаре на имени отца.
Напомним, процесс разбирательств между законной дочерью артиста Спартака Мишулина, Кариной и неожиданно объявившимся сыном ее отца Тимуром Еремеевым продолжается до сих пор. Конфликт стал темой для ток-шоу на телеканалах, а позже и вовсе перешел в зал суда.
Ранее жена Тимура Еремеева призвала Карину Мишулину одуматься и перестать строить интриги против ее мужа. Она говорит, что понимает обиду Мишулиной за обсуждение ее отца на всю страну, но не принимает выпады артистки на родного брата.
Появились слухи о президентских амбициях герцогини
Легендарного артиста госпитализировали
Бывшая подруга "слила" компромат на звезду "Дома-2"
Прославленная спортсменка дала интервью