Князь из Грязи: у Максима Галкина нашли ДНК аристократа

Поклонники Максима Галкина выяснили, что у юмориста страсть к роскоши заложена на генетическом уровне. К этому выводу они пришли, разглядывая старинную фотографию.

В своем Instagram Максим опубликовал пожелтевший от времени черно-белый снимок. На нем запечатлены две дамы в нарядах, характерных для конца позапрошлого столетия.

"Пока готовился к предыдущему посту, пересматривал семейные альбомы и надыбал много прикольных фото. Вот одно из них. На этой фотографии моя прабабушка Мария Александровна (справа) со своей сестрой Елизаветой. Прямо последний писк дореволюционной моды! Модный приговор из прошлого 👍", – написал под фотографией Галкин.

Поклонникам приглянулись дородные барышни. Они отметили величественность и статность родственниц юмориста. Также фанатам показалось, что Галкин невероятно похож на прабабушку.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 18 Май 2018 в 2:03 PDT

"Максин Александрович на прабабаню похож) Какая фееричная дама! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Максим, а черты лица-то бабушки насколько схожи с Вашими!!!! Паразительно просто!!!", "С виноградом. Как вы на нее похожи!!! 😊", "С прабабушкой-то как вы похожи!!! И на Киркорова смахивает мальца😂", "Это по киркоровской линии?:)))", "Вы на очень похожи на прабабушку", - писали удивленные пользователи Сети.

Многие решили, что Галкин имеет аристократические корни. Кто-то даже иронично пошутил, что любовь к замкам и роскоши у юмориста в крови.

"Вы из князьев однако👌", "Теперь понятно, почему вас так в замок тянет", "Судя по одежде прабабушка была из дворян.Какое счастье сохранить такие фото Это целая история вашего рода", "Ничего себе предки, не то что наши, крестьяне)", "Так вы сударь голубых кровей ?)))", "Максим, понятно откуда тяга к замкам! И пусть не говорят "из Грязи в князи" это естественно по ДНК манерам", "Да вы, сударь, из знатной породы!", "Теперь понятно откуда такая любовь к замкам. Кровь не водица🤴😊.Я думаю что ваши предки довольны!!! Так держать!!!🎠🎠🎠", – смеялись восторженные поклонники.

Добавим, что Максим Галкин и Алла Пугачева построили усадьбу недалеко от Звенигорода в деревне Грязь. Площадь поместья составляет три тысячи квадратных метров, а строительство самого замка продолжалось семь лет. Стоимость возведения "дворца Примадонны" приближается к десяти миллионам долларов.