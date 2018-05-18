Князь из Грязи: у Максима Галкина нашли ДНК аристократа

Эксклюзив Интервью Сексопатолог в ужасе от диагноза Волочковой Россияне перед иконами молятся за Цымбалюк-Романовскую Дом-2

Выбор читателей

Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
49-летняя Буланова побила Кудрявцеву
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Скандальный победитель "Голоса" нелицеприятно высказался о Пелагее
партнеры
Пятница 18 мая
Лента новостей
18:17
Под Тюменью рецидивист избил беременную от него школьницу
18:11
Несите осиновый кол: Внезапно оживший Мавроди вызвал панику
17:57
В красивом жесте Путина на встрече с Меркель нашли скрытый смысл
17:46
Как ЕС и Россия защищают экономику от американских санкций
17:19
На востоке Москвы эвакуировали посетителей супермаркета
16:24
Внезапный сбой в Facebook и Instagram шокировал пользователей
16:11
Совет на выходные
16:04
Оговорка Медведева рассмешила Путина
15:31
Расстроенные российские хоккеисты попали впросак после вылета с ЧМ
15:23
Под Вологдой во время прогулки умер шестиклассник
15:10
Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
15:03
"ЕР" будет системно оценивать работу депутатов
14:56
ЧМ-2018 предрекли экономический крах
14:48
Озверевший Овечкин сломал клюшку после поражения (видео)
14:46
Задравшую нос Украину подняли на смех
14:09
Путин одобрил новый состав правительства
13:58
В Москве разбили шикарный автомобиль известной актрисы
13:11
Осужденный шпион Скрипаль вышел на свободу
13:06
Кабаева дала провалившейся Загитовой ценный совет
12:52
Бездарную Кудрявцеву оплевали из-за беременности
12:48
На востоке Москвы построят новую линию метро
12:39
К чему снится предательство
12:29
Россиян напугали ударом по кошельку из-за санкций США
12:26
Покалеченная Апексимова сплясала перед Розенбаумом
12:17
По совету Водяновой: Собчак без лифчика распласталась в публичном месте
12:02
Маразм крепчал: в разрушении Крымского моста Украина обвинила детей
11:59
Москва дает уникальный шанс молодым архитекторам
11:42
Врач оставил пациента без рук и ног из-за простуды
11:38
Режиссер Хейфец срочно госпитализирован
11:37
Украинский певец нелепо оправдался за конфуз на "Евровидении"
11:31
"Пусть говорят" грозит закрытие после безобразной драки Цымбалюк-Романовской
11:31
Меркель отшила Трампа ради трубы Путина
11:30
В Москве умер олимпийский чемпион
11:04
Больной раком российский актер откровенно о страданиях
10:59
"Ленинград" и Глюк'оZа взорвали Сеть совместным клипом
10:54
В реке под Москвой нашли связанный труп мужчины
10:36
Почему седация лучше наркоза
10:24
Цветущая Пересильд показала подросшую дочь от режиссера Учителя
10:18
Неизлечимая болезнь истребит человечество
10:16
Звезда "Сумерек" с сальными волосами опозорилась в Каннах
10:08
Отец Кожевниковой напал на Третьяка после провала на ЧМ-2018
09:58
В табаке нашли неожиданные полезные свойства
09:40
"Нас застукали!": Валерию поймали в объятиях Фоменко
09:38
Москва и Санкт-Петербург станут модными столицами этой весной
09:36
У 60-летней звезды Голливуда родился пятый ребенок
09:31
В Москве пройдет международная конференция Friday Networking
09:23
Открыт новый способ борьбы с бессмертным раком
09:22
44-летняя Хайди Клум вышла в свет с молодым любовником
08:58
Навка без Пескова ушла в отрыв в Каннах
08:56
На МКАД случилась смертельная авария
08:56
Рецепт безглютенового хвороста
08:48
Подлый Порошенко грязно мстит России
08:36
ЦБ лишил лицензии банк "Акцент"
08:35
Главные события Москвы
08:25
Украина одобрила идею американцев разбомбить Крымский мост
08:20
В США умер эксперт по России Ричард Пайпс
08:08
"Даже коляску не купили": Первый канал жестко сэкономил на Самойловой
08:01
В ДНР погиб командир батальона "Пятнашка"
22:03
"А как же Анисина?" Джигурда вернулся к бывшей любовнице
22:00
Зачем России Крымский мост
21:45
Изменившаяся от запоя актриса Ирина Цывина шокировала гостей Малахова
21:41
Башар Асад прилетел в Сочи
21:34
Россия заставила США изменить карту мира
21:17
Киркорова умоляют перестать позорить Россию
21:12
Безумные регионы: "Почта России" отправила 16 килограммов наркотиков в Екатеринбург
21:01
У Яны Рудковской родится дочь
20:45
Трамп накажет Меркель за дружбу с Путиным
20:34
"Единая Россия" подвела итоги отбора кандидатов на праймериз
20:24
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
20:00
Бывший муж-футболист побил Началову
19:48
Канадцы вышвырнули сборную России с чемпионата мира
19:43
Москва предъявила Астане жесткую претензию
19:39
Цифра как высокое искусство
19:06
Дело не в детях: Питт сорвал развод с Джоли
19:01
Как семейная пластика укрепляет брак
18:52
У беременной звезды ТНТ нашли неизлечимую болезнь
18:44
Акробат в цирке сорвался с высоты и выжил (видео)
18:12
Группу Дятлова ждет новое уголовное дело
18:02
Дырку вам от бублика: США ответили Украине по Крыму
18:02
Самойлова странно объяснила забытые слова на "Евровидении"
17:30
Готовившему взрыв Крымского моста американцу грозит тюрьма
17:30
В Charlie Hebdo поглумились над кровавой резней в Париже
17:25
В купальниках и без: звезды открыли пляжный сезон
17:16
Глобальный сбой нарушил работу популярного мессенджера
17:01
Американские солдаты на вертолете спасли главаря террористов
16:54
Что надо знать об ICO: темная сторона рынка
16:53
США готовят революцию в Казахстане
16:52
Трамп решил окончательно удушить Россию
16:47
В Крыму поместили под стражу капитана украинского корабля
16:06
Суровые челябинцы избили француженку из-за геев
16:03
"Тиран в галошах": народ восхитился двухлетней дочерью Екатерины Климовой
16:00
Житель Петербурга ограбил ларек с шаурмой из-за сломанного зуба
15:54
В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали люди
15:39
"Почта России" жестко ответила завравшемуся Макаревичу
15:38
Заласкавший 69-летнюю Пугачеву незнакомец: Это судьба!
15:15
Сместили всех: российские гимнастки заняли целый пьедестал в Холоне
15:07
Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей
15:04
Россия потеряет 11 млн человек из-за страшной войны
14:26
Реновация жилья нужна всей России
14:26
Мужская депрессия приводит к страшным последствиям
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Дай Виталиночке здоровья!" – народ молится за побитую Цымбалюк-Романовскую
Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей
"Пусть говорят" грозит закрытие после безобразной драки Цымбалюк-Романовской
"Как животное в брачный период": Фадеев жестко обругал Цымбалюк-Романовскую
"Хоть с бомжом": сексопатолог поставил диагноз ненасытной Волочковой
Изменившаяся от запоя актриса Ирина Цывина шокировала гостей Малахова
Шоу-бизнес

Князь из Грязи: у Максима Галкина нашли ДНК аристократа

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Поклонники Максима Галкина выяснили, что у юмориста страсть к роскоши заложена на генетическом уровне. К этому выводу они пришли, разглядывая старинную фотографию.

Продолжение: "Опять соски торчат": Волочкова без лифчика пьет в одиночестве

прочитано 1574 раза

В своем Instagram Максим опубликовал пожелтевший от времени черно-белый снимок. На нем запечатлены две дамы в нарядах, характерных для конца позапрошлого столетия.

ПО ТЕМЕ

Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Пока готовился к предыдущему посту, пересматривал семейные альбомы и надыбал много прикольных фото. Вот одно из них. На этой фотографии моя прабабушка Мария Александровна (справа) со своей сестрой Елизаветой. Прямо последний писк дореволюционной моды! Модный приговор из прошлого 👍", – написал под фотографией Галкин.

Поклонникам приглянулись дородные барышни. Они отметили величественность и статность родственниц юмориста. Также фанатам показалось, что Галкин невероятно похож на прабабушку.

"Максин Александрович на прабабаню похож) Какая фееричная дама! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Максим, а черты лица-то бабушки насколько схожи с Вашими!!!! Паразительно просто!!!", "С виноградом. Как вы на нее похожи!!! 😊", "С прабабушкой-то как вы похожи!!! И на Киркорова смахивает мальца😂", "Это по киркоровской линии?:)))", "Вы на очень похожи на прабабушку", - писали удивленные пользователи Сети.

Многие решили, что Галкин имеет аристократические корни. Кто-то даже иронично пошутил, что любовь к замкам и роскоши у юмориста в крови.

"Вы из князьев однако👌", "Теперь понятно, почему вас так в замок тянет", "Судя по одежде прабабушка была из дворян.Какое счастье сохранить такие фото Это целая история вашего рода", "Ничего себе предки, не то что наши, крестьяне)", "Так вы сударь голубых кровей ?)))", "Максим, понятно откуда тяга к замкам! И пусть не говорят "из Грязи в князи" это естественно по ДНК манерам", "Да вы, сударь, из знатной породы!", "Теперь понятно откуда такая любовь к замкам. Кровь не водица🤴😊.Я думаю что ваши предки довольны!!! Так держать!!!🎠🎠🎠", – смеялись восторженные поклонники.

Добавим, что Максим Галкин и Алла Пугачева построили усадьбу недалеко от Звенигорода в деревне Грязь. Площадь поместья составляет три тысячи квадратных метров, а строительство самого замка продолжалось семь лет. Стоимость возведения "дворца Примадонны" приближается к десяти миллионам долларов.

Автор: Руслана Алексеева18 мая 2018, 15:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

567

комментарии

Политика

Путин одобрил новый состав правительства
Подлый Порошенко грязно мстит России
Москва предъявила Астане жесткую претензию
Трамп накажет Меркель за дружбу с Путиным

Шоу-бизнес

Врач вынес вердикт изувеченному Лепсу
Народ высмеял невесту Тимати за пририсованные зубы
Грудастая модель разделась до трусов на красной дорожке в Каннах
"Опять соски торчат": Волочкова без лифчика пьет в одиночестве

Проишествия

Врач оставил пациента без рук и ног из-за простуды
Акробат в цирке сорвался с высоты и выжил (видео)
Москвич зверски избил пенсионерку и изуродовал ее напильником (видео)
Мужчине пробила голову взорвавшаяся электронная сигарета

Lifestyle

Развратник из Театра Маяковского возмутил бесстыдной выходкой
Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Шоу-бизнес

Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми

Юморист заявил о своем родстве с Филиппом Киркоровым
Шоу-бизнес

Бездарную Кудрявцеву оплевали из-за беременности

Скандальный блогер накинулся на телеведущую
Шоу-бизнес

Грудастая модель разделась до трусов на красной дорожке в Каннах

Красотка оконфузилась под прицелом множества камер
Шоу-бизнес

Народ высмеял невесту Тимати за пририсованные зубы

Решетову уличили в злоупотреблении фотошопом

Гороскоп

Совет на выходные
У Яны Рудковской родится дочь
Хитрую Асмус ждет пополнение в семье
Хабенский ждет третьего ребенка

Фоторепортажи

Цветущая Пересильд показала подросшую дочь от режиссера Учителя
В купальниках и без: звезды открыли пляжный сезон
Резко постаревший Галыгин вывел в свет жену и сына
Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены

Спорт

Кабаева дала провалившейся Загитовой ценный совет
Отец Кожевниковой напал на Третьяка после провала на ЧМ-2018
Канадцы вышвырнули сборную России с чемпионата мира
Сместили всех: российские гимнастки заняли целый пьедестал в Холоне

Регионы

Безумные регионы: "Почта России" отправила 16 килограммов наркотиков в Екатеринбург
Суровые челябинцы избили француженку из-за геев
Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru