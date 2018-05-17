Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми

Максим Галкин сделал сенсационное заявление после скандала из-за слухов о том, что дети Аллы Пугачевой не от него, а от Филиппа Киркорова. Телеведущий записал юмористический ролик, в котором признался, что он сам является сыном короля отечественной эстрады, а маленький Гарри, таким образом, приходится эпатажному певцу внуком.

Юморсит Максим Галкин в свойственной ему шутливой манере отреагировал на слухи о том, что младший сын Аллы Пугачевой Гарри якобы рожден не от него. "Сетевые эксперты" сравнили фотографии мальчика с детскими снимками Филиппа Киркорова и пришли к однозначному выводу, дескать, именно он является настоящим папой ребенка.

"Я-то знаю, что он мой сын. Но сходство-то на лицо", – заметил в видео на своей странице в Instagram Максим Галкин. По его словам, он "копнул глубже" и решил внимательнее присмотреться к своим детским фотографиям. Снимки он представил на всеобщее обозрение. Как утверждает сам Галкин, в детстве он также был похож на Филиппа Киркорова. Отсюда, пошутил он, есть только один вывод: "В действительности я сын Киркорова, а Гарри – его внук".

В конце ролика Максим Галкин прервал свое выступление, чтобы непечатными словами обругать кого-то, кто якобы шумел за кадром. Подписчики смекнули, что таким образом он показал еще одно неоспоримое сходство с королем российской эстрады.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 17 Май 2018 в 7:59 PDT

Пользователи Сети пришли в восторг от короткого юмористического ролика Максима Галкина. Они оценили как фантазию юмориста по поводу его родства с певцом, так и тонкую пародию в самом конце видео.

Напомним, не так давно Филипп Киркоров попал в скандал из-за того, что прервал интервью с иностранными журналистами, чтобы нецензурно обругать людей, шумевших через стенку. "А что за шум? Можно не шуршать здесь? На *** уйти отсюда и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно? Спасибо!", – обратился он к своим собеседникам на глазах изумленных репортеров.