"Даже коляску не купили": Первый канал жестко сэкономил на Самойловой
По словам одного из коллег певицы, канал должен был купить для нее специальную инвалидную коляску. Однако по какой-то причине телевизионщики отказались это сделать.
Кроме того, Самойлова рассказала, что подготовке ее выступления не уделили должного внимания. До "Евровидения" номер был полностью прорепетирован только один раз, сообщила Юлия в интервью на YouTube-канале "The Люди".
"Подготовка к "Евровидению все же не оправдала моих ожиданий, потому что все, по сути, было спустя рукава", – рассказала исполнительница. Однако, несмотря на все сказанное, в провале Самойлова винит только себя.
Она подчеркнула, что не хочет лезть в чужой карман. "Я не забыла слова, перед выходом на сцену я была уже подавлена. С утра день не задался…" – призналась Самойлова.
Напомним, на международном песенном конкурсе артистка спела I Won't Break. По итогам голосования зрителей и жюри певица не попала в десятку финалистов.
Как писали Dni.Ru, Юлия Самойлова не собирается останавливаться после провального выступления, как его окрестили критики. Она решила выпустить сольный андеграунд-альбом.
У балерины подозревают тяжелую форму нимфомании
Молодую пианистку вышвырнули без вещей
Певица рассказала об отношениях с Евгением Алдониным
Сообщают, что пара не может официально аннулировать брак из-за финансовых разногласий