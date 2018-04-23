Красавица Навка: У нас пополнение
В своем Instagram Татьяна опубликовала фотографию, на которой изображены сама спортсменка и ее младшая дочь Надежда с младенцем на коленях. "А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей🙏🏻🙏🏻🙏🏻🐣🐣🐣", – написала Навка под публикацией.
Отметим, что пол и имя новорожденного пока держатся в тайне. Также неизвестно, кто мать младенца. Пользователи соцсети предположили, что это может быть младшая сестра фигуристки Наталья Навка. Однако на свежих фотографиях в микроблоге у родственницы не замечено никаких признаков беременности.
Ранее у Натальи не было своих детей. В 2012 году СМИ сообщали, что она вышла замуж. Однако про ее личную жизнь ничего подробно не известно. Неудивительно, что поклонники Татьяны тут же решили, что мамой малыша могла стать Навка-младшая, сообщает letidor.ru.
В недавнем интервью Татьяна рассказала, что готова подарить мужу сына. По признанию олимпийской чемпионки, она дважды надеялась произвести на свет наследника, но судьба подарила ей только дочек – Александру и Надежду.
"Третий точно будет
мальчик! Я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич, Вам никуда не деться!" – шутила Татьяна. Мечтой стать мамой мальчика она поделилась на съемках программы "Секрет на миллион".
Добавим, что недавно Навка с размахом отметила день рождения.
Дочери приготовили Татьяне трогательные сюрпризы, которые довели ее до
слез. Старшая наследница Александра исполнила для матери песню. Спортсменка не
смогла сдержать эмоций. Она поделилась трогательным моментом с подписчиками в
социальной сети.
Младшая дочь Надежда тоже порадовала ее поздравлением – она прочитала стихотворение. Навка похвасталась талантами девочки в своем микроблоге.
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