Странный жест Навки покоробил россиян

Татьяна Навка опубликовала видео, на котором запечатлела маленькую дочь Надежду. Та впервые прокатилась по льду, однако многих фанатов ввел в ступор жест прославленной фигуристки, словно бы отбросившей руку тренера от ее малышки.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Навка выложила ролик, снятый сразу после окончания ледового шоу "Руслан и Людмила". "Сегодня Надя первый раз вышла перед зрителями на лед! Для этого она тренировалась целый месяц! Возможно, это первые шаги будущей чемпионки!" – подписала ролик Навка.

Подписчики рассыпались в комплиментах трехлетней малышке. Однако нашлись те, кого видео ввело в ступор. В частности, тот момент, когда Татьяна Навка показала публике тренера маленькой Надежды. Интернет-пользователи сделали вывод, что прославленная фигуристка оттолкнула руку специалиста, которую тот протянул к девочке.

"Какое странное видео! Девочка ели стоит на коньках! Отброшенная рука тренера! Месяц тренеровок, а результат не ах! Какой то сумбур,пиар и показуха! Скромнее надо быть! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "действительно, отбросила руку, при этом сделала не искреннюю улыбку, чтобы не поняли что произошло. Все для видео, пиара и т д. Господи, какое лицемерие", "чет не понял а что она руку откинула тренера то? и такая еще улыбочка", – высказались озадаченные подписчики.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 29 Мар 2018 в 12:36 PDT

Напомним, Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента в июле прошлого года. Они познакомились в 2012 году и долгое время не афишировали свои отношения. В 2014 году у Татьяны родилась дочь Надежда, но бывшая фигуристка не называла имя отца девочки. Лишь после развода Пескова с его второй женой в конце 2014 года влюбленные перестали скрывать свой роман.

