Пелагею прокляли после выходки на Первом канале

Националисты готовы разорвать певицу, что не делает им чести, конечно. Музыка выше склок и дрязг.

Музыка – вне политики. Именно так, видимо, размышлял режиссер финала шоу "Голос. Дети" на Первом канале, когда придумал красивый номер Пелагее и членам ее команды на народную украинскую песню "Цвіте терен". Композицию вместе со звездным наставником спели Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля, Эден Голан. При этом все они были одеты в вышиванки, а головы девушек украшали веночки.

Видео на эту песню за два дня посмотрели 259 тысяч зрителей. Но если российская публика была в восторге от красоты голосов и постановки, то украинские националисты прокляли Пелагею: "Росіяни заспівали людською мовою. А але все рівно криво, руська челюсть дає про себе знати. Цікаво як жеш вони так заспівали українською мовою , коли ненавидять все українське? Собаки москальські на своєму собачому гавкайте ("Россияне запели людским языком. Но все равно криво – русская челюсть дает о себе знать. Зачем же они запели на украинском языке, когда ненавидят все украинское? Собаки москальские, на своем собачьем гавкайте").

"Не вірю я тим данайцям, хоч і у віночках. Цинізм і нещирість Пєлагєї вражає. Пєлагєя внесена у список недругів України на сайті Миротворець ("Не верю я этим данайцам, хоть и в веночках. Цинизм и неискренность Пелагеи зашкаливает. Пелагея внесена в список врагов Украины на сайте "Миротворец")", – пишут украинцы в комментариях к видео.

Напомним, что Пелагее запрещен въезд на Украину по нескольким пунктам. "Сознательное нарушение государственной границы Украины. Отрицание российской агрессии, поддержка оккупационного режима. С нарушением украинского законодательства гастролировала в оккупированном Россией Крыму", – говорится на заблокированном в России экстремистском портале "Миротворец".