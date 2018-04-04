Клок волос в тарелке: россияне в ужасе от готовки Дианы Шурыгиной
На своей страничке в социальной сети Instagram Диана Шурыгина выложила галерею фотографий. На снимках представлены суп, горячее и десерт. На главном фото запечатлена сама Диана, облаченная в черный фартук, с тарелкой салата. Оказывается, 18-летняя звезда ток-шоу "Пусть говорят" научилась готовить.
"Всегда мечтала научиться вкусно готовить😍👌. Недавно я реализовала одну мечту – окончила кулинарные курсы и теперь буду радовать Андрея вкусной едой, а не только салатиками", – написала Шурыгина.
Фотографии немедленно распространились в социальных сетях. Пользователи неоднозначно отнеслись к новому достижению Дианы. Пока одни рассыпались в комплиментах и поздравлениях, другие придирались буквально к каждому блюду.
Растопленную до воздушности карамель на десерте комментаторы назвали клоком волос, который Шурыгина в порыве гнева вырвала из головы некой соперницы. Порезанный кусок мяса интернет-пользователи раскритиковали за то, что он якобы не прожарен. А для супа хейтеры подобрали странное слово – "мурцовка".
Ранее Диана заявила о желании начать певческую карьеру. Известный продюсер Леонид Дзюник крайне негативно прокомментировал такую перспективу.
"Скоро, наверное, и унитазы будут петь. Это просто позор! На всех телеканалах раскручивают проституток и бездарностей. Я вот задумываюсь: не на спор ли это делается?! Не удивлюсь, что кто-то с кем-то поспорил и решил доказать, что из *****, извините, можно сделать конфетку. Может быть, конечно, у этого проекта будет мимолетный хлопок популярности, но у него нет почвы!" – заявил в недавнем интервью продюсер.
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