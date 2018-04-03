Аронова и Шакуров из-за денег вляпались в грандиозный скандал

Актеры устроили забастовку. И заставили заплативших за билеты зрителей ждать 40 минут.

У всех актеров есть небольшой гешефт – они не только работают в государственных театрах, но и колесят по стране с антрепризными спектаклями. Собираются артисты поизвестнее, берется пьеса посмешнее, и вперед. Например, Мария Аронова вместе с Михаилом Полицеймако и Сергеем Шакуровым ездит по городам и весям со спектаклем "Маленькие комедии". Артисты разыгрывают две очень разные истории любви, основанные на чеховских рассказах "Медведь" и "Предложение".

Очередной спектакль едва не сорвался. Перед началом выступления в сургутском театре Аронова вышла к зрителям и сказала, что начать играть невозможно, поскольку организатор гастролей – концертно-театральный центр "АКС-север" – не заплатил актерам обещанный гонорар.

"Был первый звонок – зрители ждут в фойе. А второй звонок дается только после того, как артисты получили деньги на руки, – пояснила причину задержки спектакля Аронова. – А директор заставляет меня, народную артистку, лауреата государственной премии, выходить к вам, лгать вам, говорить о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. И мы вынуждены унижать и вас, и себя, хотя все готово для спектакля. Мы все спали по три часа. Ладно я, ладно Полицеймако, но тут стоит немолодой Шакуров".

Как сообщает Пятый канал, выступление было задержано на полчаса. Полицеймако рассказал журналистам, что претензии были связаны не с театром Сургута, а с "компанией московских прокатчиков, которые решили нажиться на артистах". Он отметил, что ситуация напомнила 90-е, когда подобные инциденты происходили постоянно.

Одна из зрительниц, побывавшая на скандальном спектакле, сообщила Dni.Ru: "Были вчера на спектакле, но артисты задержали начало на 40 минут, потому что им якобы не заплатили. Наверное, если бы подобное случилось в Москве, актеров бы зал разорвал уже. А у нас все спокойно сидели и терпеливо ждали".