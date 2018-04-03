Беременная Наргиз сильно ударилась из-за жестокого мужа

Певица Наргиз Закирова откровенно рассказала, что пережила домашнее насилие. Популярная исполнительница даже попала в больницу из-за побоев, а потом поняла, что нужно подавать на развод.

Недавно Наргиз Закирова выпустила клип на песню "Нелюбовь". А накануне, 2 апреля, в Сети появилось видео со съемок, в котором женщины, снимавшиеся там, рассказали жуткие истории из своей личной жизни. Каждая из них сталкивалась с жестокостью со стороны близких. Эта беда не обошла и Наргиз.

Она столкнулась с агрессией, когда жила с мужем Ернуром Канайбековым. По словам артистки, с самого начала их брак был обречен, хотя она предпринимала попытки переломить ситуацию. Но ничего не получилось. "Для меня было первым маячком, что, когда я была беременна, мой супруг сильно меня толкнул, и я ударилась головой об стенку", – рассказала Закирова.

Дальше – больше. "Через какое-то время после переезда в Америку началось самое страшное, что было в моей жизни", – заявила артистка. Она поведала такую историю. Наргиз работала в ресторане, и в этом заведении был ее муж. К нему приехали гости, и он попросил ее подсесть к ним. Однако Закирова была вынуждена отказать.

"Мне это было запрещено хозяином. Он промолчал, но после работы, когда мы сели в такси, мы доехали до нашего дома… И вдруг в какой-то момент он поворачивается, бьет меня в челюсть. Я падаю у изгороди, и он начинает запинывать меня ногами. Я встала и поняла, что я не могу закрыть рот. Он мне сказал, что это за то, что я опозорила его перед друзьями и не села с ними за стол", – констатировала певица.

Наргиз отправилась в больницу. После того, как она покинула клинику, муж на коленях просил у нее прощения, однако Закирова приняла твердое решение развестись. Певица призналась, что никогда не забудет тот взгляд, каким смотрел на нее муж, и бил ее. "Как будто это был сам демон", – сказала артистка.