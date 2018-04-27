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"Хватило на всю жизнь": взорвавшаяся Проклова побила дочь

Елена Проклова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Елена Проклова убеждена, что детям нужно помогать и направлять их. Однако однажды у нее сдали нервы из-за младшей дочери Полины.
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Когда Полина была маленькой, играя, она подвергла свою жизнь опасности. Естественно, Елена Проклова страшно испугалась за дочь. Не сдержав эмоций, популярная артистка ударила наследницу по мягкому месту.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

"Я ее тогда два раза шлепнула серьезно, но не ремнем, которым обычно пугают непослушных детей, а ладонью. Но, знаете, этого хватило на всю жизнь. Потом мы долго с ней обсуждали этот случай. Там скорее даже не столько было вины ребенка, сколько моей слабости. Просто я подумала, что с Полиной случилось что-то страшное, и не смогла сдержаться. Это был шлепок отчаяния и облегчения, что она жива и здорова", – пояснила Проклова.

Вообще же, артистка убеждена, что любое насилие сильного над слабым – огромный грех. Напомним, что у Елены две дочери – 45-летняя Арина, которая подарила ей внучку Алису, и 23-летняя Полина.

"Дети – это Божий дар, который надо холить, лелеять и всячески им помогать. Есть великая родительская молитва: "Господь мой, дай мне Твои глаза, чтобы видеть в моих детях образ Божий, дай мне Твою нежность, чтобы растить их, как цветы, дай мне Твою мудрость, чтобы направлять их на жизненном пути, дай мне Твое сердце, чтобы любить их безусловно..." Именно по этой молитве я всю жизнь растила своих детей", – сообщила Проклова.

По ее мнению, главная задача родителей – помогать детям. Актриса выразила мнение, что родительского воспитания не существует. "Господь для чего-то посылает на землю эти души и сам их воспитывает. Наша задача – лишь направить их и сделать добрее", – цитирует Елену Sobesednik.

Автор: Наталья Аряева27 апреля 2018, 09:24

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