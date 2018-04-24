Обманутая Проклова гонит бывшего мужа из дома

Актриса Елена Проклова обратилась в суд. Она решила забрать у бывшего супруга коттедж в Подмосковье.

Адвокаты артистки подали иск, в котором Елена попросит признать за ней право собственности на дом в деревне Жостово в городском округе Мытищи, сообщили "Московском комсомольцу" в пресс-службе Мособлсуда.

Отметим, что Проклова развелась три года назад, однако еще прошлой осенью она жила с экс-супругом под одной крышей. "Для нас это не проблема. Процедура раздела имущества еще предстоит – наверное, болезненная и неприятная для обоих, потому что все создавалось для совместной жизни. Оба боимся к этому подойти", – говорила тогда артистка.

"Мы расстались без претензий, с добрым чувством друг к другу. Все-таки 30 лет прожить вместе – не поле перейти. Думаю, всегда будем поздравлять друг друга с праздниками, заботиться о здоровье, помогать. Ни его, ни меня не торопят новые отношения. Наверное, когда они возникнут, решение вопроса придет само собой", – отмечала звезда.

В ту пору Елена рассказывала журналистам, что за несколько лет до развода была буквально вынуждена заключить с мужем брачный контракт из-за жестокого обмана: он завел любовницу. "Тогда я сказала, что должна быть уверена, что наш ребенок в случае развода будет обеспечен. По контракту за мной остается большой дом, а у него – два маленьких", – объясняла артистка.

Видимо, бывшие супруги не смогли достичь понимания, и актрисе пришлось обращаться к Фемиде дабы узаконить свои права на недвижимость. Отметим, что звезда ранее не афишировала свое намерение повоевать за совместно нажитое имущество.