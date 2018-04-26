82-летний Джигарханян попал в больницу после слов бывшей жены
У Армена Борисовича возникли проблемы с сердцем. Сейчас медики оценивают состояние артиста как среднее. Джигарханян проведет в больнице несколько дней, передает РЕН ТВ.
Приступ у Джигарханяна случился на следующий день после очередного эфира программы Первого канала "Пусть говорят". Главным героем студии стала Виталина Цымбалюк-Романовская. Она заявила, что намерена во что бы то ни стало встретиться с бывшим мужем.
При этом пианистка сказала, что артист серьезно болен. Встревоженная Цымбалюк-Романовская якобы оббегала и обзвонила всех друзей, знакомых, билась в двери соседей мэтра, однако никто ей не помог найти бывшего мужа.
"Нам сообщили, что Армен Борисович давно не появляется в театре, а его местонахождение неизвестно. По крайней мере, в Глухово не подтверждают, что он там находится. И, как я понимаю, соседи на Арбате тоже. Я думаю, что Армена Борисовича изолировали, чтобы никто не знал, где он и в каком состоянии", – рассказала Виталина журналистам еще до съемок передачи.
Кроме того, о болезни Джигарханяна заявил пришедший на программу режиссер Юрий Шерлинг. "Я готов утверждать следующую вещь: Армен Борисович плохо себя чувствует. Он сказал мне: "Сынок, у меня нет сейчас сил". Все. И выражение его лица было грустным. А когда он был с Виталиной, то светился от счастья", – отметил Шерлинг.
Сообщается, что модель экстренно госпитализирована
Актриса сразила телеведущего наповал
Певец отметил, что с ним жена не советовалась
На сайте Dni.Ru уже несколько недель функционирует раздел с играми