Цымбалюк-Романовская: Друзья Джигарханяна заказали меня

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала информацию о том, что ей предъявлено обвинение в нарушении частной жизни бывшего мужа Армена Джигарханяна. Молодая пианистка заявила, что ее заказали друзья прославленного артиста, однако она не боится.

На страничке Виталины Цымбалюк-Романовской в социальной сети Instagram развернулось обсуждение, поводом для которого послужило решение Следственного комитета о предъявлении обвинения пианистке во вмешательстве в частную жизнь. В эфире одного из ток-шоу была показана видеозапись, где Армен Джигарханян, сидя в халате за столом, называет кого-то дешевкой.

Виталина заявила, что журналисты распространили известие, которое было обнародовано еще осенью прошлого года: "Новости закончились / теперь по второму разу пишут одно и тоже (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". У пианистки спросили: "Ужас какой! Неужели Вас правда посадят из-за этого дряхлого старикашки? Видно же, что все шито белыми нитками!" Цымбалюк-Романовская высказала убеждение, что эта история создана окружением Джигарханяна с целью давления и унижения.

"Друзья АБ "заказали" меня кошмарить. Ну, думают что сильно боюсь. Но ошибаются)" – заявила Виталина. В ответ на другой комментарий женщина развила свою мысль: "Дело то заказное) надо отработать хоть как-то".

Экс-супруга Армена Джигарханяна высказалась и в адрес его лучшего друга Артура Согомоняна. "Он жулик. Профессиональный рейдер. Все врет от начала до конца. Мечтает отжать имущество как бы руками Джигарханяна. Но самого – где-то прячут, боятся, вдруг ему кто-то что-то объяснит и он передумает. Я уверена, что Джигарханян не понимает что происходит. Так что мы боремся с бандитами. Как-то так", – заключила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ранее выяснилось, что Росреестр засекретил данные о недвижимости Армена Джигарханяна. "Да, мы заблокировали, но по его просьбе. Государство защитило заслуженного человека. Если Виталине что-то не нравится, пусть идет в суд или полицию. Вместо этого она бегает на телепередачи", – заявил в беседе с журналистами Артур Согомонян.