Стало известно о любви Цымбалюк-Романовской и женщины

Что связывает бывшую жену Джигарханяна с адвокатом. Ведь сегодня они проводят вместе так много времени.

Поклонники оборотистой украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской с замиранием сердца следят за драмой, которая уже полгода не сходит с экранов. Не проходит и дня без новых подробностей, сенсационных разоблачений, неожиданных признаний. Казалось бы, о чем еще говорить? Но на Первом канале, где к бывшей жене Армена Джигарханяна пылают особой любовью, шутят, что окончание сериала под названием "Скандальный развод" увидят только наши внуки.

В свободное от съемок время ставшая светской героиней Виталина развлекается со своим адвокатом Ларисой Широковой. Они явно не скучают – ходят в театры, рестораны, плавают на кораблях! Благо, что заработанные в телеэфирах гонорары позволяют жить на широкую ногу. "В нашем тандеме и вправду полная любовь и взаимопонимание! Нам приятно работать вместе и дружить!" – похвасталась на странице в социальной сети адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова.

Многочисленные друзья поддерживают желание Широковой всячески обелить и сделать победительницей бывшую киевскую домработницу. "Лариса, очень рада, что ваш труд приносит плоды, ситуация со скрипом разворачивается в вашу пользу и дает повод для радости. Ваши сообщения все более обнадеживающие. Вы с Виталиной держитесь прекрасно, не поддаетесь мощному эмоциональному давлению со стороны недоброжелателей", "Лариса, спасибо за Ваш профессионализм и достоинство. Вы очень красиво работаете! Ваш тандем с Виталиной прекрасен. Очень верим в торжество Правды, Справедливости, Закона", – пишут благодарные пользователи в комментариях.