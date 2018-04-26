"Это ласты или копыта?": поклонники в ужасе от изувеченных конечностей Волочковой

Балерина опубликовала рекламный пост о новых пуантах. Но людей заинтересовали не они, а натруженные ноги одиозной артистки.

Поклонники шокированы и размером ступней балерины, и их формой, и рабочими мозолями. "Анастасия, бедные ножки, чем Вы их мажете?!", "Больные ноги, перебитые хрящи, в дальнейшем – артриты и артрозы. Нужно обладать такой силой воли, чтобы так работать каждый день, как балерина!", "Звезда моя, что у тебя с ногами, боже мой, это адский труд!", "Как мне жалко ножки и пальчики балерины", – комментируют одни пользователи. "Зачем нам это мясо показывать?", "Это ласты или копыта", "Какие же страшные копыта у вас, Анастасия, а вы все их напоказ выставляете, некрасиво, ужасно, просто фу!", "Ступни, конечно, некрасивые, и выставлять их не нужно напоказ", "Не показывайте всему миру свои ноги. Они Вас не красят", – в ужасе пишут другие.

Изувеченные ступни Волочковой – последствия ее ежедневных многочасовых репетиций. Она училась в академии имени Вагановой – старейшей школе балета в мире, куда при поступлении на место претендуют более 60 человек. Они отбираются строжайшим методом в три тура; затем – восемь лет обучения (сейчас уже девять), на протяжении которого половина учащихся отчисляются и остаются только самые сильные, целеустремленные и талантливые. Анастасия Волочкова окончила академию с отличием.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 26 Фев 2018 в 11:35 PST

Глядя на скрюченные пальцы и огромные шишки Волочковой, ортопеды делают неутешительные выводы – у балерины заметны признаки варикозной болезни и артроза. Медики диагностировали у нее плоскостопие, которое может привести к остеохондрозу, заболеванию позвоночника и даже повлиять на остроту зрения. "Она неправильно стоит на пальцах, наверное, раз такие непонятные травмы. Еще бывает, что деформируются ноги, когда очень неудобные туфли и к ним постоянно нужно приспосабливаться”, – уверяет прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева.