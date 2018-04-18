Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине

12-летняя наследница балерины становится все вульгарнее. От осинки не родятся мандаринки, гласит пословица.

Балерина Анастасия Волочкова любит хвастаться – цветами, машинами, любовниками, шикарными интерьерами. А теперь добавился еще один повод для гордости – 12-летняя дочь Ариадна. Фигуристая она не по годам, поэтому, когда одиозная танцовщица на своей странице в Facebook опубликовала фотографию с очередным букетом, все внимание пользователей было обращено к юной прелестнице.

Странную позу и голые ноги девочки многие посчитали похабщиной и развратом. "Настя, совсем сума сошла? Из дочери проститутку делаешь ? Разве можно так фоткать ребенка ? Голову лечи , Настя. Если ты б** , то хоть ребенку другую судьбу уготовь", "Ариша уже спит и видит как стать центровой, и надеть мамкину нафтолиновую корону", "Настюш, доча у тебя губастенькая, очень красивенькая, позовидуют все девки с накаченными губами. "Я бы своей не позволила в такой зазывной позе сидеть! Потаскунство!", "Аришу научите прилично сидеть, ужас, сколько людей смотрят", "Дочка страшная, как "бабкаежка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – злорадствуют хейтеры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Апр 2018 в 3:36 PDT

Отметим, что на орехи Волочковой достается регулярно. Ее осуждают за шпагат, "сальные" волосы, своеобразные наряды, безграмотность (в свежей публикации она сделала сразу несколько грамматических ошибок). А Настя давно не реагирует на злопыхателей и живет в свое удовольствие.