Развратную Волочкову с малолетней дочуркой послали в бордель

Люди считают, что балерина скоро будет продавать дочь. Мол, слишком развратным показывает ребенка.

Сколько помоев вылилось на бедную Анастасию Волочкову после того, как на своей странице в социальной сети она опубликовала снимок с дочерью! Балерина лишь хотела похвастаться необычным букетом из фарфоровых цветов. Но все внимание пользователей было обращено на 12-летнюю наследницу танцовщицы. Она разлеглась на мягком диване, широко раскинув длинные голые ноги. Эдакий послеполуденный отдых фавна.

С поклонниками Волочковой от увиденного случилась истерика. "Какая мамаша, такая и дочка, чему научила , то и воплощение! Чему удивляться, Волочкова, хватит пиарится и платить за пиар свой, кому ты сдалась, все не как не можешь смирится, что тебя могут забыть, посмотри на кого ты похожа и дочке какой пример подашь", "Маманя уже конкретно бобо, девку надо отдать отцу, эта шобла скоро продавать девку будет",И этой девочке всего 12 лет. А потом будут говорить на первом: "Мою дочь изнасиловали". Сами родители виноваты. Парни-мужчины, берегитесь: поколение подрастает. Скоро дочке нужны будут деньги", "Сама легкого поведения и подобие растет. Противно смотреть на раскинутые грабли обоих (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Но самый жесткий комментарий звучит так: "Глобально мама и дочь могут открыть дом утех и рубить бабло уже на пару".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Апр 2018 в 3:36 PDT

Как писали Dni.Ru, хейтеры были готовы разорвать Волочкову за развратное фото. Странную позу и голые ноги девочки многие посчитали похабщиной.

"Настя, совсем сума сошла? Из дочери проститутку делаешь ? Разве можно так фоткать ребенка ? Голову лечи , Настя. Если ты б** , то хоть ребенку другую судьбу уготовь", "Ариша уже спит и видит как стать центровой, и надеть мамкину нафтолиновую корону", "Настюш, доча у тебя губастенькая, очень красивенькая, позовидуют все девки с накаченными губами. "Я бы своей не позволила в такой зазывной позе сидеть! Потаскунство!", "Аришу научите прилично сидеть, ужас, сколько людей смотрят", "Дочка страшная, как "бабкаежка", – злорадствовали люди в комментариях.