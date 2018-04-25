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Цымбалюк-Романовская бьется в истерике из-за исчезновения Джигарханяна

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
В студии телепрограммы Первого канала "Пусть говорят" в очередной раз полоскали грязное белье Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна. Поводом для очередной "постирушки" стало желание экс-супруги артиста во что бы то ни стало встретиться с бывшим мужем.
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Виталина заявила, что артист намеренно прячется и игнорирует ее сообщения. Цымбалюк-Романовская в истерике оббегала и обзвонила всех друзей, знакомых, билась в двери соседей метра, однако никто ей не помог найти бывшего мужа.

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Нам сообщили, что Армен Борисович давно не появляется в театре, а его местонахождение неизвестно. По крайней мере, в Глухово не подтверждают, что он там находится. И как я понимаю. соседи на Арбате тоже. Я думаю, что Армена Борисовича изолировали, чтобы никто не знал, где он и в каком состоянии", – рассказала Виталина журналистам еще до съемок передачи.

Ей даже удалось раздобыть новый личный номер Армена Борисовича, но и там ей никто не ответил. Соседка Джигарханяна Анна Викторовна, проживающая в Глухово, вспомнила, что видела мэтра в марте. "Приезжал на темном "Лексусе" в сопровождении женщины и мужчины. Сейчас там тихо и никого не слышно", – поделилась она. Виталина предположила, что Армен Борисович мог уехать на отдых.

В студии появился давний приятель метра режиссер Юрий Шерлинг, он уверен, что на Джигарханяна повлияли некие люди, которые руководствуются исключительно меркантильными интересами. Юрий добавил, что актера замучили проблемы со здоровьем.

"Я готов утверждать следующую вещь – Армен Борисович плохо себя чувствует. Он сказал мне: "Сынок, у меня нет сейчас сил". Все. И выражение его лица было грустным. А когда он был с Виталиной, то светился от счастья", – поделился друг звезды.

В то же время режиссер Вероника Аббасова, наоборот, отрицает информацию о внезапном исчезновении Джигарханяна. По ее словам, народный артист продолжает трудиться как и раньше: присутствует на репетициях и даже готовится к новой роли.

Гости студии снова переключились на Цымбалюк-Романовскую. Пианистка заявила, что некоторые друзья Армена Борисовича видели в их расставании корыстный интерес. Якобы эти загадочные личности хотят отобрать театр Джигарханяна и построить на его месте торговый центр.

Ей вторил режиссер Юрий Шерлинг, он уверил присутствующих, что ему довелось пообщаться с какими-то странными людьми, которые якобы ведут дела метра.

Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова тоже поведала о беседе с неким загадочным лицом. "Тот самый спонсор, я встречалась с ним и разговаривала четыре часа. В принципе, хорошо бы встретиться еще раз и окончательно договориться о том, чтобы прекратить эту историю, отвратительную в корне. Мой телефон у него есть", – отметила юрист. Кроме того, Широкова рассказала, что два раза пыталась приехать в театр, а также договориться об очной ставке. "Но следователь отказывает, ссылаясь на то, что Армен Борисович плохо себя чувствует. Хотя свидетель [Вероника Аббасова] утверждает обратное", – поделилась представитель Виталины.

Отметим, что пианистка захотела встретиться с Арменом Джигарханяном для того, чтобы миром разрешить вопрос по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни народного артиста. Виталине Цымбалюк-Романовской грозит либо штраф в размере до 200 тыс. рублей, либо до двух лет лишения свободы.

Автор: Руслана Алексеева25 апреля 2018, 21:25
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Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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