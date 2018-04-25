Джигарханян сокрушил бывшую жену сенсационным выпадом

Армен Джигарханян предпринял неожиданные действия против своей бывшей супруги, молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Как выяснилось, все данные о недвижимости легендарного актера засекречены.

Разбирательства вокруг квартир Армена Джигарханяна получили неожиданное продолжение. Когда Виталина Цымбалюк-Романовская, заявлявшая о том, что у нее незаконно отобрали однокомнатную квартиру в деревне Глухово, отправилась в Росреестр, чтобы узнать, каким образом у нее увели недвижимость, ей объявили, что информация об имуществе экс-супруга засекречена.

Журналисты обратились к другу Армена Джигарханяна Артуру Согомоняну за подробностями. "Да, мы заблокировали, но по его просьбе. Государство защитило заслуженного человека. Если Виталине что-то не нравится, пусть идет в суд или полицию. Вместо этого она бегает на телепередачи", – цитирует приятеля Джигарханяна сайт "Комсомольская правда".

Как отмечает издание, информация об имуществе практически каждого гражданина находится в открытом доступе – достаточно сделать запрос в Росреестр. Закрыты сведения, например, об объектах, охраняемых ФСО.

Ситуацию прокомментировала адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова. "Выписка на квартиру в Глухово с ограничением данных, управление Росреестра по России наложило запрет на расширенную информацию. Почему? Это случилось после того, как мы рассказали в интервью, что у Джигарханяна было много недвижимости, включая элитную квартиру в Ереване, подаренную президентом республики. Куда она делась? Единственный человек, который имел доверенность на распоряжение этим имуществом, был Согомонян. Он продал кучу недвижимости – не только квартиры артиста, но и гаражи, и машины. Куда ушли деньги? Информация сразу стала закрытой", – высказалась представительница Виталины.

Широкова заключила: "Мы снова обратились в полицию. Будет более тщательная проверка, которая должна закончиться возбуждением уголовного дела".