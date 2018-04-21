Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом

На Первом канале завершился пятый сезон проекта "Голос. Дети". Победителя выбрали всенародным голосованием в ходе прямого эфира.



Первое место занял подопечный Пелагеи 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга. В финале юный певец исполнил хит Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала.

Соперниками Рутгера в суперфинале были Анастасия Гладилина, исполнившая "Я тебя никогда не забуду", и София Федорова с песней "На десерт". Девочки блистали на сцене, но зрители сочли более достойным победы Гарехта.

С этим многие не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ заявил, что 11-летний оренбуржец не был лучшим в финале.

"Ясно короче... как всегда не по голосу выбирают", "Бывает..Голос такой себе.Самая достойная была Соня", "Разочарована в этом сезоне. Как по мне всех талантливых просто за борт выкинули, а оставили менее певчих", – написали поклонники шоу в одном из пабликов в соцсети (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Отметим, что наставниками в пятом сезоне шоу были Пелагея, Баста и Валерий Меладзе. В отличие от взрослого проекта, в детском в финале соревновались 9 юных талантов, и только трое из них отправились в суперфинал.

