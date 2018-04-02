Стриженова набросилась на обидчиков Цымбалюк-Романовской

Эксклюзив Интервью Кобзон покрыл матом телевизионщиков Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа Дом-2

Выбор читателей

"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
партнеры
Понедельник 2 апреля
Лента новостей
15:31
Следователи просят помочь в расследовании пожара в Кемерово
15:19
На северо-востоке Москвы прохожего пришибло плиткой
15:16
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
14:56
Сексуальные красотки ставят крест на Трампе
14:51
Автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу (видео)
14:50
Гороскоп здоровья на апрель
14:47
Отравленная гречка окончательно запутала дело Скрипаля
14:20
В России пройдут гастроли Словенского Национального театра
14:10
10 способов разбудить интуицию
14:06
Владимир Кузьмин отметит день рождения на сцене
14:03
Спортсменам запретили пить кофе
14:01
Летавшую по Братску гигантскую матрешку сняли на видео
13:54
Известный сценарист умер от рака крови
13:42
В Москве водитель сбил собственного племянника
13:20
Ведущая шокировала фотографией пораженной болезнью руки
13:17
Самые необычные брачные контракты знаменитостей
13:12
Бизнес-гороскоп на апрель
13:00
Сын заменил Табакова на важной должности
12:55
Отец убитого Литвиненко объяснил "секретность" дела Скрипаля
12:40
Найден способ воскресить Мэрилин Монро
12:34
"Калинов Мост" отметит юбилей праздничными концертами
12:28
Путин пустит взяточников по миру
12:24
Свыше 50% школ и садов в Новой Москве строят инвесторы
12:18
Сенатор просит навести порядок в рыбодобыче
12:00
Мужчина пытался исправить сексуальную ориентацию сына-аутиста изнасилованием
11:58
Ослепительная Высоцкая почтила память погибших в ТЦ "Зимняя вишня"
11:49
Госдума запустила обновленный сайт
11:42
Борис Гребенщиков удивил признанием о Крыме
11:16
Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля 2018 года
11:08
Новый позор: беспилотник "Почты России" разбился сразу после взлета
11:05
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
11:02
Эрдоган оскорбил христиан молитвой в православном соборе
10:49
Любовный гороскоп на апрель
10:34
Уволенному из-за трагедии Тулееву оставили зарплату и шикарный особняк
10:31
В тюменском кафе полицейский подрался с молодежью
10:24
20 лет строгого режима: отец-одиночка систематически насиловал дочь
10:15
В центре Кемерово из-под земли забил фонтан кипятка
10:01
Олешко еле сдерживался на похоронах Анофриева
09:52
Найдена убивающая комаров таблетка
09:50
Тайна Скрипаля: шпиона могли отравить из-за завещания
09:41
В Якутии 15 человек спасли из снежного плена
09:30
Пострадал пол: падение акробата из-под купола цирка попало на видео
09:18
Жесткий ответ Королевой после интима ее мужа с Салтыковой
09:16
Освистанный Смолов грязно выругался в прямом эфире
09:04
"Дожавшего" Путина Порошенко поставили на место
09:03
В Москве женщину забили до смерти
08:46
Первое фото рожденной в прямом эфире дочери Рапунцель из "Дома-2"
08:38
Когда в Москве растает весь снег
08:36
Вскрылись детали жуткого ляпа охраны "Зимней вишни" во время пожара
08:31
Почему "Северный поток – 2" станет катастрофой для Украины
08:14
Бабушка о Дмитрии Дюжеве: Боюсь, он опять будет звонить, ругаться
08:07
Китайская космическая станция сгорела при подлете к Земле
08:00
Основатель "Театра.doc" внезапно умер
17:57
Исстрадавшейся без секса Бузовой ищут холостяка на ТВ
17:39
Рапунцель из "Дома-2" родила в прямом эфире
17:30
Преснякова пристыдили за странные слова о трагедии в Кемерово
16:59
У Певцова и Дроздовой нашли взрослую дочь
16:24
Малахов рассказал об убийстве тещи
15:48
Малиновская кардинально изменилась из-за скандала
15:19
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
14:56
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
14:39
Студент-русалка покоряет мир
14:13
В Подмосковье иномарка протаранила дом
14:02
Похорошевшей Пугачевой крепко досталось в "потасовке"
13:30
Под Петербургом произошел крупный пожар (видео)
13:18
Анфиса Чехова выходит замуж
13:05
От смешной челки до бороды: как менялся Сергей Лазарев
12:44
Востриков показал пропавшие кадры пожара в "Зимней вишне"
12:17
В Подмосковье нашли изрезанный труп мужчины
12:07
Рак груди заставил Брежневу обратиться с просьбой
11:47
Высланные из США дипломаты приземлились в Москве
11:32
"Танцы в моей кровати": вкусы маленького сына Плющенко вызвали шок
11:04
В Петербурге из-за бесхозного предмета перекрыли станцию метро
10:54
Учитель подорвал 20 школьников
10:49
В Москве загорелся рынок "Тропарево"
10:45
Николаев обматерил больного Фадеева
10:22
Путин принял отставку Тулеева
10:16
Меньшова выставила покойного Анофриева жутким изменщиком
10:00
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
08:52
Тулеев подал в отставку из-за пожара в "Зимней вишне"
20:39
Маликов назвал сына необычным именем
20:27
Мавроди закопали на престижном кладбище Москвы
19:58
Раскрыты зарплаты участников "Дома-2"
18:41
Юдашкина родила сына в Америке
18:24
Самбурская – толстушкам: Удел женщин бутер в складках находить?
17:47
Ужасающие фото кастрировавшего себя актера Сапаева
17:43
Обворожительная Навка поделилась секретом своей красоты
16:48
"Горько плачет": бабушка все еще ждет насмерть забитого актера Сапаева
16:14
"Она будет его облизывать": Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
15:51
Певица Натали трагически потеряла третьего ребенка
15:20
Известная певица назвала пожар в Кемерово терактом против Путина
14:50
Владелица "Зимней вишни" сделала неожиданное признание
14:15
80-летний Збруев сводит с ума россиянок
14:09
Первый канал обругали за "Смак" с разбитым инсультом Добронравовым
13:43
В московском метро из-за пассажира встали поезда
13:11
Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
12:37
Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
12:26
Резко постаревшая Кудрявцева вызвала панику
11:43
Могли быть жертвы: Бузова наплевала на трагедию и устроила шоу
11:07
Нелепые наряды вечно молодой Натали
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
Известная певица назвала пожар в Кемерово терактом против Путина
Раскрыты зарплаты участников "Дома-2"
Рапунцель из "Дома-2" родила в прямом эфире
Юдашкина родила сына в Америке
Шоу-бизнес

Стриженова набросилась на обидчиков Цымбалюк-Романовской

Екатерина Стриженова и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Dni.Ru
Телеведущая уверена, что с пианисткой актер был счастлив. Екатерина не раз видела, как трогательно Виталина заботилась о кумире миллионов.
прочитано 13726 раз

Екатерина Стриженова отдала телевидению более 20 лет, начав в качестве ведущей программы "Доброе утро" на Первом канале в 1997 году. Поэтому многих героев экрана, о которых простые люди могут судить только по шоу, телезвезда знает лично. Например, актера Армена Джигарханяна и его бывшую жену Виталину Цымбалюк-Романовскую она не раз встречала и в коридорах "Останкино", и на съемочных площадках фильмов, и в театре.

ПО ТЕМЕ

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения

Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской

 Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"История с Арменом Борисовичем – очень яркая и болезненная, – вздыхает Стриженова. – Я его люблю, мы сто лет знакомы, и рекомендации в Союз кинематографистов давал мне именно Джигарханян. Могу сказать одно: когда мы пять лет назад снимались в Ереване в фильме "Домик в сердце", Виталина постоянно была рядом, нежно ухаживала за Арменом Борисовичем, и тогда он был счастлив".

Действительно, Виталина готовила народному артисту России диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила его с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. А теперь от многих привычек ему пришлось отказаться. 

Стриженовой неприятно, что сегодня на молодую киевскую пианистку спустили всех собак. "Что сейчас происходит, никто не до конца не знает", – цитирует звезду Первого канала StarHit. Она уверена, что бывшие муж и жена разобрались бы между собой быстрее, чем с помощью доброжелателей из телешоу.

Напомним, в ноябре прошлого года разгорелся скандал между артистом и его молодой супругой. Начались взаимные обвинения, упреки, шли бесконечные телеэфиры. Джигарханян остался без квартир и денег, а о деяниях Цымбалюк-Романовской рассказывали страшные вещи. Одна из ее квартир и деньги в банковской ячейке арестованы, но последнее слово скажет суд.

Автор: Иван Губкин2 апреля 2018, 11:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

567

комментарии

Политика

Отец убитого Литвиненко объяснил "секретность" дела Скрипаля
"Дожавшего" Путина Порошенко поставили на место
Страшные тайны: Николя Саркози
Кто толкает мир к войне: дело Скрипаля как старт обратного отсчета

Шоу-бизнес

Известному актеру дали 22 года за растление маленьких детей
Бледанс возбудилась от упругого ореха юного жиголо
"Самые лучшие друзья": 15-летний сын Рудковской рассказал о своей жене
Интимные фото звезды сериала "Сплетница" утекли в Сеть

Проишествия

Мужчина пытался исправить сексуальную ориентацию сына-аутиста изнасилованием
Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля

Lifestyle

Сын заменил Табакова на важной должности
Найден способ воскресить Мэрилин Монро
Борис Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"
Культура

Борис Гребенщиков удивил признанием о Крыме

Лидер "Аквариума" ждет приглашения на гастроли

Шоу-бизнес

Изменившаяся из-за болезни Варум вышла в свет

Певица поздравила Владимира Преснякова и быстро вернулась в постель
Культура

Сын заменил Табакова на важной должности

Антон сыграет одну из значимых для отца ролей

Шоу-бизнес

"Самые лучшие друзья": 15-летний сын Рудковской рассказал о своей жене

Наследник продюсера поговорил с репортерами

Гороскоп

Гороскоп здоровья на апрель
Бизнес-гороскоп на апрель
Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля 2018 года
Любовный гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Ослепительная Высоцкая почтила память погибших в ТЦ "Зимняя вишня"
Студент-русалка покоряет мир
От смешной челки до бороды: как менялся Сергей Лазарев
Ужасающие фото кастрировавшего себя актера Сапаева

Спорт

Освистанный Смолов грязно выругался в прямом эфире
Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
Тутберидзе назвала причину провала Загитовой на ЧМ
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)

Регионы

МЧС застыдили за позорную медлительность при трагедии в Кемерово
20 лет строгого режима: отец-одиночка систематически насиловал дочь
Пострадал пол: падение акробата из-под купола цирка попало на видео
Вскрылись детали жуткого ляпа охраны "Зимней вишни" во время пожара
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru