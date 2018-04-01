Николаев обматерил больного Фадеева

Известный продюсер Максим Фадеев рассказал, как начиналась его карьера. Он хотел попробовать свои силы в передаче "Утренняя почта", которую вел Юрий Николаев, но получил жесткий отпор.

Молодой Фадеев приехал из Кургана в Москву, чтобы передать кассету со своей песней "Танцы на стеклах" знаменитому ведущему. Он знал, что попадание в "Утреннюю почту" практически гарантирует ему успех.

"Была зима. Я думал, надо идти к Останкинской башне. Вышел, смотрю: вроде недалеко. Пошел по прямой, по каким-то оврагам. Я был в шоке, башня не приближалась. Простыл, потому что денег не было на такси. Короче, это был ад", – рассказал он в интервью блогеру Дмитрию Портнягину. В конце концов, заболевший Фадеев смог добраться до телецентра.

Но тут начинающий исполнитель столкнулся с настоящим разочарованием. Он поджидал Николаева в коридоре Останкино и, когда наконец заметил его, решил подойти и вручить кассету. Диалог не заладился.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 30 Мар 2018 в 2:37 PDT

"Я говорю: "Извините, здравствуйте, я из Кургана, я бы хотел передать вам кассету". А он так посмотрел на меня и говорит: "Иди на ***", – заявил Фадеев. Он был очень расстроен: на его глазах были разрушены все мечты.

Но юный продюсер не разозлился на Николаева. Он считал ведущего "хорошим мужиком", несмотря на такой резкий отказ. "Я просто сказал, как было на самом деле. Он это сказал хлестко и коротко", – добавил Фадеев.

Примечательно, что теперь продюсер старается прослушивать все записи, которые ему присылают. Он не отказывается от этой практики, даже когда ему приходится оценивать до десяти тысяч композиций.