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"Стало невозможно с этим жить": Фадеев рассказал о чувствах к Бузовой

Максим Фадеев и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru
Максим Фадеев поговорил с многочисленными поклонниками в прямом эфире на своей страничке в Instagram. Продюсер откровенно рассказал о своих чувствах к Ольге Бузовой.
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Ольга Бузова является одной из самых популярных певиц в России. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" умудряется сниматься в шоу, играть в театре, гастролировать, записывать новые песни и снимать на них клипы. Максим Фадеев признался, что отдает должное бурной деятельности Ольги.

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Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

"Я считаю, что ее успех очевиден. Мне кажется, она все правильно делает – ровно так, как того требует сегодняшняя атмосфера. Если говорить профессиональным языком, то мне это неблизко, но с точки зрения события я уважаю тех людей, которые могут его создать. Поэтому у меня к ней уважение, и все", – признался продюсер.

Внимательные поклонники отметили, что в последнее время Максим Фадеев сильно похудел. Музыкальный деятель подтвердил эти догадки, но сообщил, что намерен сбросить еще больше. "Я похудел на 42 килограмма, осталось сбросить еще 30. У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить. Я придумал свою систему похудения, сейчас все это веду на себе. Как вы видите, результаты налицо. Когда я все доделаю, то, естественно, поделюсь этим", – пообещал Максим.

По словам Фадеева, когда он наконец достигнет поставленной цели, то решится на кардинальную смену имиджа. Продюсер намерен расстаться с растительностью на лице. "Несколько лет назад я сказал, что обязательно сбрею бороду, как похудею", – сообщил музыкальный продюсер.

Максим рассказал о своих отношениях с рэпером Тимати, с которым участвует в шоу по поиску талантов. "Когда мы стали работать вместе, я был шокирован. Говорю абсолютно искренне. Он абсолютно ломовой парень. Я считаю, что это очень талантливый бизнесмен и человек. А главное – у него все в порядке с сердцем. Я не ожидал. Он глубокий, умный", – признался Фадеев.

Автор: Наталья Аряева20 марта 2018, 14:05
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