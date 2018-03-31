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Могли быть жертвы: Бузова наплевала на трагедию и устроила шоу

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Концерт Ольги Бузовой в Екатеринбурге едва не обернулся трагедией. В зал, вместимостью 1,5 тысячи человек, продали две тысячи билетов.
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"Мои люди всегда со мной. Сегодня Вас было больше двух тысяч человек, и sold out за месяц до концерта. Екатеринбург я люблю вас", – похвасталась Ольга на своей страничке в Instagram.

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Ольга Игоревна Бузова телеведущая

При этом незадолго до концерта Бузова в той же соцсети сообщала, что зал, в котором пройдет мероприятие, рассчитан на 1,5 тысячи мест. Видимо, артистке и организаторам было наплевать на безопасность и возможность повторения кемеровской трагедии.

В итоге зрители после концерта жаловались на страшную давку. Несколько человек подрались на место в танцпартере. "Двигаться было нереально, люди падали в обморок из-за духоты, прорваться сквозь толпу к свежему воздуху было очень сложно", – рассказала "КП" одна из поклонниц Бузовой.

Другая жительница Екатеринбурга убеждена, что на концерте были нарушены правила безопасности. Трагедия не произошла лишь чудом. "Я там была. По технике безопасности зал располагает вместимостью на 1500. Людей же было ближе к 2500 примерно. У нас в России пока не случится трагедия какая-нибудь, условия ТБ соблюдаться не будут", – пожаловалась фанатка. "Духота, толкучка, к выходу не пробраться. Могли быть жертвы", – поддерживает всех недовольных организацией концерта еще одна поклонница певицы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Однако руководство клуба уверяет, что зал не был переполнен, а давки возникли из-за некорректного поведения самих посетителей. По словам PR-директора "Теле-клуба" Артема Щукина, данным, которые привела Бузова не стоит верить.

"На концерте присутствовало около 1500 человек. Это в норме клуба. Мы обязательно соблюдаем правила пожарной безопасности и все нормы. Служба безопасности вела себя корректно и регулировала потоки людей. Никакой давки не было. Это просто поведение людей, которые зачастую не умеют себя вести: они прыгают, бегают, ну и в целом не стоит воспринимать сториз Ольги так серьезно", – заявил он.

Автор: Алёна Нестерова31 марта 2018, 11:43
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