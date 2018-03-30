Голая Бузова опозорилась после трагедии в Кемерово

Ольге Бузовой снова досталось от интернет-пользователей. Возмущенные россияне прокомментировали обложку мужского журнала, для которого она позировала раздетой.

В Сети появилась обложка свежего номера всемирно известного мужского журнала Playboy. Специально для издания снялась звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова.

Знойная брюнетка сфотографирована в трусах на подтяжках, накинутом на плечи пиджаке и фуражке. Больше на Ольге ничего нет. Любой желающий может оценить грудь поющей ведущей.

Интернет-пользователи не одобрили поступок Бузовой. Большинство вознегодовало: мол, страна еще не пришла в себя от трагедии в Кемерово, а ей лишь бы оголиться.

"***, даже грудь ей нарисовали", "Фу", "сколько можно???", "Кошмар! Россия скорбит, а эта фифа все сиськи голые выставляет", "Бренд номер 2, из дурки, после рапы. Самоназванные бренды", "неужели нельзя хоть неделю обойтись без голых фото? народ переживает трагедию в кемерово а этой как с гуся вода (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались россияне.

Публикация от OlgaBuzova_team (@poltavskih) 29 Мар 2018 в 11:24 PDT

Досталось Ольге и за интервью, которое сопровождалось этой пикантной фотосессией. Выяснилось, что Бузова считает себя идеальной женщиной, а секса у нее не было целых два года. Народ поставил под сомнение подобные утверждения.

О трагедии в Кемерово Ольга высказалась на своей странице в Instagram так: "Живите сегодня. Говорите "люблю" тем, кого любите, сегодня. Живите по чести и по совести. Просто живите. Здесь и сейчас. Жизнь – самое главное, что у нас есть".

Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми.