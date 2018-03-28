Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"

Телеведущая и певица Ольга Бузова пропала после публикации в своем микроблоге поста о трагедии в Кемерово. Она интригует своим молчанием.

Поклонники привыкли к Instagram-атаке звезды. Ольга – настоящий стахановец соцсети. За день она выкладывает до 20 коротких видео и фотографий. Но после траурного сообщения артистка не написала ни слова.

Вероятно, теледива понимает, как неуместны будут ее несерьезные публикации на фоне ужасного несчастья, а может, испугалась обвинений в желании попиариться на горе россиян и "ушла в подполье". В любом случае, последствия пожара потрясли Бузову. "У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки... В связи с этой трагедией", – откровенно призналась Ольга в последней публикации.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 25 Мар 2018 в 8:59 PDT

Ниже певица написала, что испытывает чувство горечи и стыда за сотрудников "Зимней вишни". По мнению звезды, трагедия произошла прежде всего из-за их халатности и безответственности.

Телеведущая призвала всех подумать о будущем России – о детях. "Всех, кто работает в больших учреждениях, проверить тщательно систему безопасности, в школах ввести уроки о том, как вести себя при аварийных ситуациях. Быть всегда внимательным и бдительным при любых ситуациях", – написала Бузова.

Также она потребовала от подписчиков перестать оскорблять друг друга. "Ненависть порождает еще большую ненависть", - добавила телезвезда.

Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми.